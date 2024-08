Vremea până pe 2 septembrie. Cod Portocaliu de ploi torențiale: Zonele afectate. Ce ne așteaptă în București

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 01 septembrie, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă

Zone afectate: local în județul Constanța, zona litorală a județului Tulcea

În intervalul menționat, local în județul Constanța și în zona litorală a județului Tulcea vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze în general de 50...55 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Fenomene asociate instabilității atmosferice (averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului) vor fi după-amiaza și seara, local în zonele montane și în sudul țării.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 01 septembrie, ora 10

Fenomene vizate: averse torențiale, importante cantitativ

Zone afectate: zona litorală a județului Constanța

În zona litorală a județului Constanța vor fi averse torențiale și descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august și 1 septembrie

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic ridicat

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei

În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru finalul lunii august și începutul lunii septembrie (7...10 grade peste mediile multianuale). Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 34...36 de grade, iar pe arii restrânse nopțile vor fi tropicale, cu minime de 17...22 de grade.

Săptămâna viitoare în vestul și sud-vestul teritoriului și local în rest se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, astfel că vremea va fi călduroasă, chiar caniculară în timpul după-amiezilor.

VREMEA ÎN BUCUREȘTI

Interval: 31.08.2024 Ora 10:00 - 01.09.2024 Ora 09:00

Vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă de 32...33 de grade. Cerul va avea înnorări și, trecător, vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 17...19 grade.

Interval: 01.09.2024 Ora 09:00 - 02.09.2024 Ora 09:00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar minima va fi de 16...18 grade.

Prognoza pentru săptămâna viitoare: Un nou val de aer tropical din Africa

Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a fost invitată la interviurile DC News, unde a vorbit despre temperaturile ridicate din această vară, care va fi, probabil, cea mai călduroasă vară de când se fac măsurători.

„Este finalul verii calendaristice, dar nu înseamnă că s-a încheiat și vara din punct de vedere meteorologic. Așa cum am mai spus și anii trecuți, luna septembrie are tendința de a se transforma în ultima lună de vară. Din ce în ce mai frecvent întâlnim perioade cu temperaturi ridicate în septembrie. Anul trecut am avut și în octombrie zile cu temperaturi foarte ridicate.

Încheiem probabil cea mai caldă vară din istoria măsurătorilor, care o depășește pe cea de anul trecut, care a fost a 3-a. Avem deja foarte multe recorduri și lunile iunie și iulie au fost cele mai calde, iar august va fi și ea probabil cea mai caldă“, a zis Florinela Georgescu. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News