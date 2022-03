Vremea până la jumătatea lunii aprilie. Temperaturile de primăvară se lasă aşteptate

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2002-2021.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 14.03.2022 – 21.03.2022

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice și la munte.

Cu excepția regiunilor vestice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în zona Carpaților Orientali.

Săptămâna 21.03.2022 – 28.03.2022

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în jumătatea sudică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, dar mai ales în jumătatea de nord-vest a teritoriului.

Săptămâna 28.03.2022 – 04.04.2022

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 04.04.2022 – 11.04.2022

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni, în regiunile estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendință ușor deficitară în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel specific perioadei.

Când vine primăvara şi în termometre?

"După o perioadă cu vreme deosebit de rece chiar geroasă noaptea, cel putin in jumate de nord a teritoriului, temperaturi minime care au scazut sub -10 grade pana la -22, urmează o scurtă perioadă de încălzire. Chiar şi azi am resimţit valori termice mai ridicate decat ieri.



Cei friguroşi nu vor apuca să se încălzească, deşi vorbim de o uşoară încălzire în zilelele următoare, pentru că temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 10 -13 grade în partea de sud-vest a teritoriului. Acest lucru se întâmplă marţi, pentru că după mijlocul săptămânii care urmează, un nou front atmosferic rece va traversa teritoriul României şi va determina apariţia precipitaţiilor, ninsori în zone montante şi centrale, şi mai puţin în celeltate regiuni.

Vom avea din nou o răcire a vremii ce va determina valori termice negative noaptea şi ziua temperaturi modeste.



Temperaturile sunt mai scăzute decât normalul perioadei, mai ales dimineaţa şi noaptea când temperaturile vor fi in continuare negative în toate regiunile", a spus aceasta la Antena 3.

