Vremea în weekend 22 - 23 iulie 2023. Cod Portocaliu de caniculă pentru Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și București. Unde se anunță furtuni

A fost emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 21 iulie, ora 15:00 – 22 iulie, ora 10:00:

”În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (rafale de 55...70 km/h), vijelii, grindină, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale foarte scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat peste 30...40 l/mp)” anunță ANM.

A fost emis Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru intervalul 21 iulie, ora 18:00 – 22 iulie, ora 06:00:

”În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, precum și în nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp)” conform ANM.

A fost emis Cod Galben de val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat pentru 21 și 22 iulie:



”Valul de căldură se va menține în sudul și sud-estul teritoriului. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade, iar cele minime între 18 și 23 de grade. Duminică (23 iulie) valul de căldură va persista în regiunile sudice, iar la începutul săptămânii viitoare se va extinde în cea mai mare parte a țării și se va intensifica” anunță ANM.

A fost emis Cod Portocaliu de val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat pentru 22 iulie. Zone afectate: județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și municipiul București:

”Sâmbătă, în județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și în municipiul București se vor înregistra temperaturi maxime de 38...39 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități” conform sursei citate.

Luna iulie 2023, cea mai fierbinte din ultimele sute, dacă nu mii de ani

Luna iulie 2023 va fi, probabil, cea mai fierbinte lună din ultimele "sute, dacă nu mii de ani" la nivel mondial, a declarat joi climatologul-şef al NASA, potrivit AFP.



Mai multe recorduri de căldură au fost deja doborâte în luna iulie, după cum o indică două instrumente ale Uniunii Europene şi Universităţii din Maine, în Statele Unite, care combină datele de la sol şi din satelit pentru a crea modele care generează estimări preliminare.



Deşi cele două instrumente diferă uşor unul de celălalt, tendinţele de creştere a temperaturilor sunt fără echivoc şi vor fi, probabil, reflectate în rapoartele lunare ale agenţiilor americane, care dispun de date mai consolidate, a declarat jurnaliştilor Gavin Schmidt, climatologul-şef al NASA.



Miercuri, observatorul european Copernicus avertizase deja că lumea este pe cale să înregistreze cea mai fierbinte lună iulie de la debutul măsurătorilor, după o lună iunie deja record.



"Observăm schimbări fără precedent în întreaga lume", a declarat Gavin Schmidt, adăugând că "valurile de căldură din Statele Unite, Europa şi China bat recorduri", mai ales că acestea nu pot fi atribuite doar fenomenului El Nino, "care abia a sosit".



El Nino este un fenomen meteorologic ciclic care îşi are originea în Oceanul Pacific şi care determină o creştere a temperaturilor la nivel global, însoţită de secetă în unele părţi ale lumii şi de precipitaţii abundente în altele.



Deşi El Nino joacă un rol mic în observaţiile actuale, "de mai multe luni asistăm la recorduri de temperatură la suprafaţa mării, chiar şi în afara tropicelor", a declarat Gavin Schmidt.



"Şi ne aşteptăm ca aceasta să continue", a adăugat climatologul, conform Agerpres, "deoarece continuăm să emitem gaze cu efect de seră în atmosferă".



Fenomenele actuale sporesc probabilitatea ca 2023 să fie cel mai cald an înregistrat vreodată. O astfel de probabilitate este în prezent de "50-50", potrivit calculelor lui Gavin Schmidt. Alţi oameni de ştiinţă estimează însă o probabilitate de până la 80%, a adăugat acesta.



"Preconizăm că 2024 va fi un an şi mai cald, deoarece îl vom începe cu fenomenul El Nino care se acumulează în acest moment şi care va atinge punctul culminant spre sfârşitul acestui an", a subliniat Schmidt.

