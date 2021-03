Vreme capricioasă în aprilie. Elena Mateescu (ANM): Aşa se întâmplă din anul 2000

"Nu confirmăm că se va întâmpla aşa şi în acest an (n.r. 2017 – atunci când am avut un episod de ninsoare în luna aprilie) dar nu trebuie să excludem aceste alternanţe specifice de vreme mai caldă urmată de perioade mai reci, pentru că acesta a fost mersul vremii cel puţin din 2000 încoace, de când înregistrăm amplitudini termice semnificative, de la valori de 20 de grade Celsius, în mai puţin de 24-48 de ore am scăzut la valori chiar apropiate de zero. Aşa s-a întâmplat frecvent în martie, cea mai capricioasă lună a primăverii şi care, în acest an, a confirmat această tendinţă.

Şi aprilie, cu siguranţă, va fi caracterizată în acest mod, pentru că cel puţin prima decadă a lunii aprilie va evolua sub acest semnal, pentru că prima zi din aprilie va fi caracterizată, mai ales în partea de V, SV a ţării, de valori uşor mai ridicate, dar deja vorbim şi de instabilitate atmosferică accentuată la acest sfârşit de săptămână şi o răcire a vremii în aproape toată ţara, inclusiv în zona montană, unde la altitudini mari e posibil să vorbim de precipitaţii mixte.

Ploile, acolo unde regimul de temperaturi vor fi peste 15 grade Celsius vor avea caracter de aversă, asociate şi cu descărcări electrice. După care debutul săptămânii viitoare din nou va fi cu temperaturi în creştere, 17-18 grade.

Minimele rămân în continuare negative, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei, -3, -5 grade Celsius şi uşor pozitive în restul ţării, până la 3-4 grade Celsius", a declarat, la DC News TV, Elena Mateescu.

