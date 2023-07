Vrei să-ți faci o casă? Atenție: Cum vezi când un arhitect este, cu adevărat, priceput: „Acolo se vede meseria” / video

„Revenim la casele de locuit. S-au dus în Pipera și au construit ce vedeau și ei la TV, de regulă filme americane. Living room să întorci mașina cu tot cu remorcă, ferestre mari puse pe lângă coloane, le-au amestecat pe toate acolo.”, a spus Val Vâlcu.

„Acest lucru ține și de educația. Educația beneficiarului care are aspirații. Vedeți, în arta edificării e foarte interesant. Dacă discuți cu un arhitect zice: „Asta e casa mea, eu am făcut-o", dar nu e a lui, el a proiectat pentru cineva. Dacă îl întrebi pe beneficiar, el spune „casa mea", dacă îl întrebi pe constructor zice: „Asta e casa mea, eu am făcut-o".

Toți își asumă lucrul ăsta pentru că înțeleg că actul edificării are o putere fantastică în timp. Dacă este un lucru reușit rezistă sute de ani, dacă e nereușit rezistă tot sute de ani, dacă nu e demolat. Deci dorința asta de a-ți asuma că de fapt e al tău, asta face ca la un moment dat să se ajungă și la excese. Ține de echilibru, de nivelul de cunoaștere și de nivelul de civilizație.

În momentul în care după revoluție, unde totul era constrâns, controlat, a fost o exuberanță totală în care beneficiarii au venit și au spus vreau multe camere, fără să se gândească dacă le pot folosi sau nu. Au găsit și un arhitect vesel, îl numim noi, care a zis „Da, fără niciun fel de problemă.", a spus Marian Moiceanu.

„Plăteai arhitectul după suprafață, nu după frumusețea clădirii, după utilitatea camerelor.", a spus Val Vâlcu.

„De aceea se spune că e arhitectură de autor și arhitectură comercială. Da. Noi în momentul în care stabilim un tarif, îl ducem în zona metrilor pătrați considerând cât costă investiția și un procent din ceea ce înseamnă această investiție, de drept, revine arhitecților.

Noi considerăm, în arhitectură, că adevărata abilitate a unui arhitect, priceperea lui, acolo se vede meseria, când, în spații mici, în terenuri complicate în care ești forțat să gândești anumite soluții, de foarte multe ori ies lucruri mai interesante decât atunci când ești condamnat la o libertate totală: ai teren mare, nu ai niciun fel de reținere și trebuie să faci ceva.

În momentul în care discutăm despre locuințe, terenul este îngust, ciudat, dificil, acolo se vede măiestria unui arhitect, în momentul în care reușește să facă că toate aceste neajunsuri să dispară.", a spus Marian Moiceanu.

„Și dacă el e plătit la metru pătrat?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este la metru pătrat, dar încă o dată apare partea etică. Când eram student am avut un mare mentor care în perioada 1980-1985 el nu a mai proiectat. Un arhitect extraordinar de talentat nu a mai vrut să proiecteze pentru că nu era de acord cu regimul și nici nu a mai fost cooptat în echipe. La un moment dat am avut o dispută cu dansul pe un proiect și am produs un proiect la care țineam foarte mult. Mi-a explicat niște lucruri, m-a supărat puțin atunci.

Mi-a spus: „O să înțelegi mai târziu dacă vei fi pus in fața unei situații să semnezi un contract de 100.000 de dolari și dacă ai puterea să-l refuzi." Aici am înțeles că 100.000 de dolari pe vremea aia era ceva de neimaginat, dar mi-am dat seama că este o problemă până unde poate să meargă un compromis.", a spus Marian Moiceanu.

