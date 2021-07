Vrâncenii au scăpat de taxa pe apa de ploaie după ce autoritățile și-au dat seama că nu o pot măsura

Începând cu data de 1 august 2021 Compania de Utilităţi Publice SA nu va mai factura apa pluvială pentru persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari, se arată într-un comunicat de presă.



La iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea şi al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) "Vranceaqua", Cătălin Toma, a avut loc astăzi şedinţa Adunării Generale a membrilor ADI "Vranceaqua", pentru aprobarea nefacturării serviciului de preluare a apei meteorice pentru persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari din aria de operare a SC CUP SA Focşani.



La şedinţa prezidată de Cătălin Toma au participat primarii din judeţul Vrancea, membri în ADI Vranceaqua, care au votat în unanimitate propunerea preşedintelui CJ Vrancea de a fi eliminată taxa pe apa pluvială din facturile cetăţenilor. În perioada următoare, fiecare client SC CUP SA va primi o înştiinţare la factură prin care va fi comunicată această decizie.

Nu pot măsura, nu pot taxa





"Având în vedere numeroasele sesizări ale cetăţenilor judeţului Vrancea cu privire la incorecta cuantificare în vederea plăţii apei meteorice, analizând cu atenţie legislaţia în vigoare, am constatat că orice calcul în vederea facturării serviciului de epurare trebuie să se raporteze la cantitatea efectiv produsă de precipitaţii (care până acum era doar estimată) şi contorizarea directă cu ajutorul unor sisteme de înregistrare, sisteme de contorizare care nu există la acest moment. Aşadar, este evident că în cazul consumatorilor casnici nu se poate cuantifica cu exactitate cantitatea de apă pluvială deversată în sistemul public de canalizare. Consider că în acest moment facturarea apelor meteorice de la consumatorii casnici este incorect fundamentată la plată şi drept urmare consider oportun nefacturarea acestui serviciu pentru persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari. Vreau să le mulţumesc primarilor care au votat în unanimitate această propunere", a precizat Cătălin Toma. Acesta a adăugat că va fi analizată şi oportunitatea eliminării taxei pluviale pentru operatorii economici.

Instalarea unui contor pasant





De asemenea, preşedintele CJ Vrancea a mai anunţat că pentru proprietarii de la case există posibilitatea montării unui contor pasant, pentru înregistrarea apei cu care se udă grădina, în vederea nefacturării serviciului de canalizare. "CUP este disponibil în acest moment, pe baza solicitării proprietarilor, pentru a instala acest contor pasant în vederea facturării canalizării pentru apa cu care se udă grădina, în condiţiile în care această apă nu se mai întoarce în canalizare şi nu există un serviciu prestat de către operator", a spus Cătălin Toma.



Şedinţa Adunării Generale a ADI Vranceaqua poate fi urmărită pe pagina de facebook Consiliul Judeţean Vrancea, unde a fost transmisă în direct.