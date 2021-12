"Voronețul e real, e pictat în exterior și stă afară tot timpul?". Obiectivele României despre care străinii nu ştiu nimic

Tema dureroasă a turismului românesc. În continuare, ne așezăm pe lipsa unui proiect și pe lipsa înțelegerii unei oferte reale pe care poți să o faci. Făcând o analiză, esența turismului pornește de la ce ai. România nu face parte dintre țările care au un mega obiectiv, precum are Franța - Parisul. Mă rog, Franța are mai multe mega obiective: Valea Loirei, Paris etc. Ungaria are Budapesta, un mega oraș atractiv pentru turiști. România nu are așa ceva, ci mai multe obiective foarte interesante, dar nici unul dintre ele nu este răpitor, precum piramidele de lângă Cairo, Valea regilor, nu avem așa ceva., a punctat Teodorescu.

Trebuie să te bazezi esențial pe lucrurile pe care tu le ai și alții nu.

Prin urmare, automat trebuie să îți construiești viziunea turistică pe oferta pe care o ai. Trebuie să te bazezi esențial pe lucrurile pe care tu le ai și alții nu. Ani la rând, mari realizatori de televiziune care au venit de peste hotare să facă documentare despre România au remarcat acest lucru: România neîmblânzită, România rustică, România rurală. Practic, tu ce ai de oferit este o Românie, destinație turistică non-modernă, într-o Europă foarte modernă, pe care ar trebui să o garnisești cu niște condiții de trai și de cazare foarte bune, cu locuri de mâncare foarte sigure, dar în zona autenticului, originalului. Or, lucrul acesta noi nu îl facem, nu le promovăm foarte tare peste hotare pentru că sunt realmente necunoscute., a declarat Teodorescu.

Voronețul e real, e pictat în exterior și stă afara tot timpul? De ce nu am știut despre ele?

Vă pot spune o poveste. Am fost acum la un târg de carte în Islanda, unde am avut ocazia să mă întâlnesc cu câțiva mari autori de cărţi criminalistice. Am stat la masă cu o autoare care fusese în România, și mi-a spus că editorul ei a plimbat-o în București, Brașov, să viziteze. M-a întrebat ce i-aș recomanda din România. I-am răspuns că mănăstirile din nordul Moldovei. Nu a știut despre ce e vorba și i-am arătat poze. Femeia mi-a dat o replică halucinantă. Acestea sunt reale? Voronețul e real, e pictat în exterior și stă afara tot timpul? De ce nu am știut despre ele?, a menționat Teodorescu.

Ce Dumnezeu promovăm noi afară atâta vreme cât unul din locurile atât de spectaculoase și unice, precum mănăstirile din nordul Moldovei, nu este promovat?

De curând, am fost la Roma, unde am avut șansa unui ghid extrem de bun, doctor în arheologie. Discutând despre pictură am ajuns și la ce avem prin România. Femeia era specializată în Columna lui Traian. Știa România și zonele ei. La fel i-am arătat Voronețul și a spus că nu știa că există așa ceva. Fie că vorbim despre scriitoarea scoțiană, fie că vorbim despre arheoloagă, sunt oameni, care nu e un public obișnuit, ci educat, pregătit, care se interesează, dar care nu a auzit niciodată (n.red. de Voroneț). Întrebarea este: Ce Dumnezeu promovăm noi afară atâta vreme cât unul din locurile atât de spectaculoase și unice, precum mănăstirile din nordul Moldovei, nu este promovat?, a mai spus Bogdan Teodorescu, în cadrul unui interviu la DC News.

