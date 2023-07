Volodimir Zelenski a mers la summit cu așteptări pentru vești bune. Este mulțumit de rezultate, dar o invitație de aderare la NATO ar fi fost optimă

Liderul de la Kiev a mulțumit Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, pentru tot sprijinul pe care i l-a acordat până acum, a mulțumit liderilor care au oferit pachete de sprijin și a spus că rezultatele summitului sunt bune, dar ar fi fost și mai bune dacă primeau invitație.

„Am venit cu așteptări pentru vești bune. Securitatea este ceva ce lipsește în acest moment, iar cooperarea noastră cu partenerii din NATO este ceva ce cu siguranță va ajuta cu deficitul de securitate. Ucraina va fi întotdeauna un contributor la securitatea comună. Securitatea este un obiectiv cheie pentru toți cei care participă la summitul NATO și pentru toate toate comunicațiile noastre.

În primul rând, aș dori să spun că sunt mulțumit de extensia mandatului secretarului Stoltenberg. Îți mulțumesc Jens pentru suportul tău, apreciez asta și îți mulțumesc.

În al doilea rând, am discutat în detaliu situația în ceea ce privește confruntarea cu Rusia și ce suntem dispuși să facem de dragul păcii și al securității și ceea ce putem să facem în continuare pentru a oferi mai multă protecție poporului nostru. Aceasta este principala preocupare, apărarea și securitatea.

Doresc să spun că am obținut vești pozitive în ceea ce privește noile pachete de apărare și sprijin, venite din partea partenerilor noștri, iar aici în cadrul summitului deja am avut o serie de întâlniri, am participat la o serie de aranjamente și sunt recunoscător tuturor liderilor care au oferit aceste pachete de sprijin.

În al treilea rând, am discutat despre așteptările pe care le avem în urma acestui summit NATO. Este important faptul că Ucraina nu va mai avea nevoie de un map pe drumul său pentru a deveni membră NATO și doresc să îmi exprim recunoștința, Jens, ție, pentru acești pași importanți.

Știu câte conversații și aranjamente ați fost nevoiți să faceți pentru acest eveniment. Am făcut pași importanți pentru ca militarii noștri să obțină acel nivel de interoperabilitate cu NATO și militarii noștri au dovedit că pot să folosească armamentul și au demonstrat că democrația globală este mai puternică decât atacurile teroriste și amenințările teroriste.

Și chiar în timpul războiului la scară largă declanșat de Rusia la adresa Ucrainei, continuăm reformele pe procesul de integrare în UE. Am subliniat ceea ce suntem dispuși să facem și facem în continuare. De aceea apreciem recunoașterea că Ucraina nu mai are nevoie de un map pe drumul său de a deveni membră NATO.

Doresc ca acest summit să fie un succes pentru toată lumea, pentru cetățenii,militarii, copiii noștri, pentru toți. În special, în legătură cu garanțiile de securitate care sunt atât de importante pentru popor, garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe drumul nostru către NATO, spre integrare.

Astăzi, aceste garanții pot fi confirmate de către țările G7 și după ce aceasta se va întâmpla vom continua să lucrăm astfel încât toate acestea să devină un succes important. Putem să spunem faptul că rezultatele acestui summit sunt unele bune, dar dacă am fi primit o invitație, acesta ar fi fost lucrul optim să se întâmple.", a declarat Volodimir Zelenski.

