Vladimir Putin s-a afișat zâmbitor înainte de întâlnirea cu președintele Iranului, desfășurată în Turkmenistan - Video

Vladimir Putin urmează să susţină un discurs la o conferinţă internaţională în capitala Aşhabad, a anunţat vineri preşedinţia rusă, preluată de Reuters.

Un video difuzat de Kremlin l-a arătat pe Putin sosind într-o limuzină la locul de desfăşurare a conferinţei şi dând mâna cu omologul său turkmen, Serdar Berdîmuhamedov. Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, Vladimir Putin apare ca zâmbitor, optimist, înainte de marea conferință care va avea loc în Turkmenistan.

La eveniment este aşteptat, între alţi lideri regionali, şi preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, cu care Vladimir Putin are prevăzută o întâlnire bilaterală pentru a discuta despre situaţia din Orientul Mijlociu, a mai indicat Kremlinul.

Video

???????????????????????? Vladimir Putin has arrived in the capital of Turkmenistan, Ashgabat. A meeting with the President of Iran is planned there as well. pic.twitter.com/2u4i524hbP