Vladimir Putin, reacții adverse după vaccinul anti-COVID: Nu am jucat hochei, nu am mers la sală, nu am înotat

Președintele rus Vladimir Putin a spus că, după vaccinarea împotriva coronavirusului, nu a avut efecte secundare speciale. Într-un interviu acordat canalului de televiziune "Rusia", președintele a spus că nu are aproape niciun efect secundar al vaccinului, scrie Interfax.

„Îți voi explica de ce am spus "aproape". Primele cinci ore nu am avut chiar nimic, apoi atunci mi-am ridicat mâna stângă am simțit un disconfort, nu am simțit durere. Acum dacă apăs acest loc, încă mai simt puțin. Dar toate acestea sunt efecte secundare nesemnificativ. Pentru orice eventualitate, am pus un termometru pe noptieră când m-am culcat. Dimineața m-am trezit după vaccinare, mi s-a părut că se am febră, dar atunci când mi-am pus termometrul, acesta a arătat o temperatură normală ", a spus Vladimir Putin.

Vladimir Putin recomandă băile de contrast

Președintele rus a mai spus că după vaccinare nu a făcut sport timp de 3 zile.



"Nu am jucat hochei, nu am mers la sală, nu am înotat. Dar a doua zi, când am măsurat temperatura și am văzut că este normală, nu mi-anulat plăcerea de a face băi de contrast. Aproape că o fac în fiecare zi. Atunci când nu am astfel de băi în apropiere, fac acasă un duș rece, apoi unul cald. Apropo, vă recomand și vouă, ajută la formarea imunității.", a declarat Vladimir Putin.

Vladimir Putin, în vârstă de 68 de ani, s-a vaccinat marţi, 22 martie, împotriva COVID-19 într-un cadru privat, departe de camerele de vederi. Anterior, Putin precizase că nu doreşte să se vaccineze public deoarece nu vrea să facă pe maimuţa. Liderul de la Kremlin a refuzat să dezvăluie cu care dintre cele trei vaccinuri produse în Rusia a fost imunizat, lăudându-le eficacitatea care, din punctul său de vedere, este echivalentă