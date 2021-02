Viviana Sposub, despre iubitul ei, George Burcea: Dacă nu îl cunoșteam la Ferma, ar fi fost exclus să mă văd cu el

"Dacă nu l-aș fi întâlnit în fermă, ar fi fost exclus să mă văd împreună cu el. Aveam o impresie greșită despre el. Dar am văzut cum trăiește zi de zi, cât de simplu este. L-am simțit sincer. Eu l-am sărutat în a noua zi de filmare, a fost foarte repede. O zi durează cât o săptămână la Ferma. Treceam prin toate stările acolo. Trebuia să filmăm mult, o zi era foarte lungă.

În ziua în care l-am sărutat, am crezut că plec acasă. În pădure, am aflat că mai am o șansă. Am revenit în Fermă. Am stat o săptămână în pădure și apoi l-am revăzut pe George. Abia aștept să le povestesc nepoților cum mi-am găsit eu sufletul pereche", a spus Viviana Sposub, în emisiunea La Măruță, de la PRO TV.