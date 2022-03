VIDEO Viral - Desen animat cu un tractor ucrainean care remorchează un tanc rusesc

Clipul animat a apărut pentru prima dată pe un cont TikTok ucrainean, postat de @paola_zandar. Clipul a fost distribuit ulterior pe Twitter de Marcus Moody (@_MJMoody_) pe 26 martie și de atunci a strâns peste 765.000 de vizualizări.

În videoclip, un tractor albastru, zâmbitor, care pare să reprezinte Ucraina, trage după el un tanc rusesc, identificabil prin litera „Z” etichetată pe vehiculele militare ale rusești, în timp ce cântă vesel în rusă. La un moment dat, o oaie își scoate capul din tanc și se alătură cântecului cu „baa”.

Clipul este o versiune ușor modificată a unui cântec rusesc pentru copii numit ”Blue Tractor”, conform Euronews, în care diferite tractoare trag un vagon cu un animal necunoscut înăuntru și îi cer copilului spectatorului să ghicească animalul după sunetul său.

