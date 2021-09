VIDEO - O TORNADĂ a făcut prăpăd în Italia. Șapte AVIOANE au fost distruse. ”În 30 de secunde totul a zburat"

O tornadă produsă în zona localității Fossoli di Carpi din Italia a făcut prăpăd, lăsând un adevărat dezastru în urmă. La o primă estimare, șapte avioane aflate într-un hangar au fost distruse și câteva case au rămas fără acoperiș, scrie La Repubblica.

Vântul a atins o viteză de 300 de km pe oră, iar în 30 de secunde a zburat totul, a spus președintele Aeroclubului Carpi, Franco Cavazza. El a precizat că încă nu poate estima la ce sumă se ridică toate pagubele provocate de tornadă.

„În treizeci de secunde totul a zburat. Nu pot fi calculate încă toate daunele materiale provocate de tonadă, iar activitatea de zbor nu va mai putea fi reluată pentru mult timp. S-a mărit în mai puțin de un minut (tornada n.r.) și ne-am adăpostit în baie și în spatele canapelelor. În urmă cu cinci minute, înainte de apariția tornadei, un avion decolase și nu avea probleme tehnice.”, a mai spus președintele Aeroclubului Carpi, Franco Cavazza.

Nu se cunosc deocamdată date despre eventuale persoane rănite sau decedate. Se pare că zona în care tornada a lovit cel mai puternic este una agricolă.

Tromba d'aria a Fossoli di Carpi. ieri pic.twitter.com/9DglZBMdM8 — ????​????​????​????​????​????​????​???? (@dott_lecter) September 20, 2021

Fenomenul meteo confundat cu o tornadă. Gabriela Băncilă (ANM): Poate fi chiar mai distructiv

Într-un interviu acordat DC News, Gabriela Băncilă, director Meteorologie Operațională în cadrul ANM, a vorbit despre faptul că oamenii confundă, deseori, vântul puternic, acela care rupe copacii şi provoacă pagube materiale însemnate, cu o tornadă. Meteorologul a explicat care este diferenţa între cele două fenomene.

"Oamenii spun foarte des că ‘a venit o tornadă’. Adică asociază noţiunea de tornadă cu intensificări foarte puternice ale vântului care provoacă daune foarte mari. (…) Într-o prezentare grafică a unui nor cumulonimbus se poate evidenţia care este zona în care apare grindina, care este zona în care se formează tornada. Mai întâi este zona în care cade grindina, apoi este zona cu ploaie foarte intensă şi undeva mai în spate, unde este zona de curent ascendent, se poate ca la baza norului să se formeze un fuior care să coboare şi să facă legătura între nor şi pământ. Doar în momentul acela vorbim despre tornadă. Aceasta este tornada, aceasta este definiţia tornadei: atunci când baza norului cumulonimbus se uneşte cu pământul.

Bineînţeles că este caracterizată de intensificări ale vântului, dar să ştiţi că dacă vorbim despre o tornadă pe cea mai joasă scară a intensităţii ei, aceasta poate fi mai puţin distructivă decât poate să fie un nor cumulonimbus care nu a intrat în mişcare de rotaţie astfel încât să se formeze această pâlnie, dar imaginaţi-vă că faţă de sol, baza acestui nor este la 200-300 de metri. Iar el ajunge până la înălţimi de 10-12 km. Ce se întâmplă: pe de o parte aerul cald urcă iar pe de altă parte se dislocă din zona de vârf norului acel aer rece care este mai dens, are o viteză foarte mare, coboară şi în zona dintre sol şi baza norului el acţionează cu o putere distructivă foarte mare şi, la contactul cu solul, copacii sunt rupţi, sunt pagube şi se mai şi translatează efectele lui. Acea rafală de vânt este generată de o supercelulă, un astfel de nor cumulonimbus foarte dezvoltat care acţionează în vecinătatea respectivei zone", a explicat Gabriela Băncilă.

VEZI ȘI: Tornadă cu viteze ale vântului de circa 200 de km/h, în Slovacia - VIDEO