VIDEO cu Scărlătescu în Grecia. Așa nu l-ai mai văzut niciodată

În urmă cu câteva zile a plecat din România, cu destinația Grecia, unde se relaxează de ziua lui. Cătălin Scărlătescu a împlinit 49 de ani, iar prietenii i-au transmise mesaje cu această ocazie specială.

„Cine n-are un Cătălin, să-și găsească neapărat! Îți poate scoate peri albi (după cum se și vede), dar e prietenul ăla pe care te poți baza întotdeauna! La multi ani. Ți-am pregătit un buchet de leuștean”, a scris Sorin Bontea pe contul de Instagram, unde a publicat și următoarea imagine:

Foto Instagram Sorin Bontea

Și Florin Dumitrescu a avut un mesaj pentru Cătălin Scărlătescu. „La mulți ani, Cătălin aka Regele Scoicilor, Președintele Bucătarilor din Calea Lactee, Cheful Chefilor, cel mai bun bucătar român în viață, Barajul Vidraru, Arcul de Triumf, Casa Poporului, Patrimoniu Unesco, Inventatorul Suprem! Tot binele din lume, omule.”

Scărlătescu, VIDEO postat de ziua sa

Cătălin Scărlătescu a publicat, pe Instagram, de ziua sa o filmare cu următorul mesaj: Diving into lucky "50" be like

Gina Pistol, declarații despre Cătălin Scărlătescu

„Scărlătescu este un om minunat. Este un om foarte sensibil. Îmi este foarte drag, e ca fratele meu mai mare. Nu vorbim în fiecare zi, dar vorbim destul de des la telefon, ieșim mâncăm, mai ieșim seara la o petrecere. Și atât. Avem noi glumele noatre care au fost înțelese greșit. Eu îl simpatizez, el mă simpatizează și atât. Ne simțim bine, are simțul umorului la fel ca și mine, râdem”, a spus Gina Pistol, la un moment dat, pentru Viva.

Ce și-a cumpărat Cătălin Scărlătescu după ce a câștigat Chefi la cuțite

Chef Cătălin Scărlătescu a câștigat seezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Concurenta din echipa sa, Narcisa Birjaru, a fost cea care a primit mult râvnitul trofeu. „Sunt mai multe premiere. A fost un sezon cu de toate, s-a gatit extraordinar. Au fost foarte multe note de 15, niste concurenți spectaculoși. Este prima data cand trebuie să aplaud și celelalte echipe”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Acesta a spus că și-a luat o barcă după emisiune.