VIDEO care dă fiori: Gestul unui băiat de 13 ani în timp ce tatăl său era la terapie intensivă din cauza Covid-19

Spitalul Universitar Vall d’Hebron din Spania a găzduit concertul de violoncel al unui băiat de 13 ani dedicat tatălui său. Părintele lui era la terapie intensivă din cauza coronavirusului, informează 20min.es.

Conducerea spitalului a distribuit momentul emoționant pe Twitter. Bărbatul se simte mult mai bine, iar acum „plămânii încep să funcționeze”.

Băiatul a primit permisiunea de a-l vizita pe tatăl său deoarece medicul care avea grijă de el remarcase că este „plictisit” de câteva zile și a crezut că acest lucru îi poate schimba starea. Există studii științifice care arată, prin tehnici de neuroimagistică, următorul lucru: muzica poate aduce schimbări în creier și poate ajuta la tratarea deficiențelor motorii la pacienții care au suferit un accident vascular cerebral.

Bărbatul din imagini are 59 de ani, este o persoană sportivă și nu avea patologii anterioare. Cu toate acestea, coronavirusul l-a lovit puternic, iar acum face eforturi pentru a-și reveni cât mai repede. Deși se simte mult mai bine, mai are un drum lung de parcurs pentru a-și recâștiga forța musculară, scrie sursa citată.

