Ponta, la cafea cu Ciolacu. Fuzionează Pro România cu PSD? ”Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez”

Victor Ponta a vorbit într-un interviu acordat pentru Digi24 despre o posibilă colaborare sau fuziune cu PSD, partidul din care Victor Ponta a făcut parte în timpul mandatului său de premier.

„Veți intra și dumneavoastră în PSD? Veți fuziona, veți colabora? Ce se întâmplă cu Pro România? Ați fost la o cafea săptămâna trecută”, a întrebat jurnalista Anca Suciu.

„Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD, m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat, dar, dincolo de asta, nu am discutat altceva”, a spus Victor Ponta.

„Nu se pune problema puterii sau nu mai au acum nevoie de ajutorul dumneavoastră”, a întrebat jurnalista.

„Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez”, a afirmat Ponta.

Istoria se repetă

Jurnalistul Val Vâlcu a făcut o paralelă între momentul când Ludovic Orban s-a dus la reuniunea BPN al PNL, în care s-a discutat despre o eventuală negociere cu PSD pentru formarea unui nou guvern şi un eveniment similar, petrecut în 2014, an în care s-a rupt USL.

"E o chestiune pe care lumea a uitat-o. Atunci când s-a rupt USL-ul, Tăriceanu a anunţat că rămâne alături de Victor Ponta şi pleacă din PNL. Un moment asemănător cu cel de acum, când Ludovic Orban a anunţat că votează împotriva lui Cîţu. Orban nu şi-a făcut încă partidul pe care îl are în plan, Tăriceanu nu făcuse încă ALDE. Atunci a avut loc o şedinţă a conducerii PNL - Crin Antonescu era încă preşedinte al partidului - şi vine şi Tăriceanu la întâlnire. Tăriceanu a participat la şedinţă, Antonescu, cum e el politicos, nu a comentat, însă cine a sărit din sală: 'să fie dat afară trădătorul!'? Răspuns: Ludovic Orban.

Acum Orban este în situaţia în care s-a aflat Tăriceanu în anul 2014, doar că acum nu s-a ridicat nimeni să ceară să fie dat afară din şedinţă cum l-a scos el pe Tăriceanu", a reamintit Val Vâlcu.

Victor Ponta și Marcel Ciolacu, alianță pentru Sectorul 1

"Situaţia de la Sectorul 1 NU trebuie să rămână fără consecinţe politice şi juridice - indiferent cât de puternici sunt cei aflaţi 'in spatele' Doamnei Clotilde Armand - şi de sumele colosale care sunt în joc.

Mi-am consultat colegii din Biroul Executiv al PRO România în privinţa propunerii făcută de preşedintele PSD Marcel Ciolacu - şi nu a existat nicio îndoială că trebuie să ne alăturăm tuturor demersurilor legale şi politice referitoare la Sectorul 1 din Bucureşti.

Mai este mult timp până în 2024 (mult timp pentru ca cei aflaţi la Putere vor face multe alte greşeli şi lucruri rele) - dar mai este, de fapt, puţin timp până în 2024 (dacă vrem ca oamenii să aibă o alternativă serioasă la situaţia actuală, o speranţă că lucrurile pot fi îndreptate aşa cum a fost în 2012)!", a transmis Victor Ponta într-un mesaj distribuit pe Facebook, în vara acestui an, în plină criză a gunoaielor.