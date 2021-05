Vicol, plângere împotriva lui Stelian Ion: S-a întâmplat ceva fantastic! În 21 de ani de avocatură n-am auzit așa ceva

”Apropo de ministrul Stelian, a fost ceva fantastic petrecut la Parchetul General! În viața mea și în cei 21 de ani de avocatură, eu personal și slavă Domnului, am atâția colegi, nu am auzit să am o plângere înregistrată vineri- plângere de 30 de pagini, că știți că eu când scriu, scriu- luni și marți s-a cercetat și miercuri mi s-a dat ordonanța de clasare. N-am văzut așa ceva, vă spun sincer până când am făcut acea plângere împotriva lui Stelian Ion”, a relatat Laura Vicol.

”Ceea ce dovedește încă o dată cât de independent este Parchetul General. Jos pălăria!”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Domnul Stelian Ion e tupeist

”Stelian Ion am înțeles că venea cu boxa (n.r. în Comisia Juridică). Dormeau în Parlament toți pe acolo, te loveai de ei. Domnul Stelian Ion are tupeul, că e tupeist, vine în Comisia Juridică și ne cere să fim eleganți în exprimare și ne cere să nu mai țipăm. Păi bine, Gigele, că nu am cum să îți spun altfel. Când veneai în mandatul trecut, că eu nu te-am prins, dar aș fi vrut să te prind, aș fi vrut să am momentul ăla, să văd un USR-ist că scoate o boxă în comisie și nu mă lasă să vorbesc pe mine sau pe colegii mei.

Parlamentul, Comisia Juridică, e loc sacru, pentru noi toți. Acolo îți trebuie o atitudine cuviincioasă de la bun început, până când ieși de acolo, începând de la limbaj, comportament, ținută vestimentară, colegialism, tot! Nu există așa ceva”, a explicat deputata.

Sunt tentată de foarte multe ori

„V-a trecut prin minte atunci, să îi faceți plăcere domnului Stelian Ion, să îi aduceți o boxă și să îi fi dat drumul la maxim, cum făcea dânsul?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„M-as fi coborât la un nivel pe care îl sancționez acum. Sinceră să fiu, sunt tentată de foarte multe ori să fac acest lucru, inclusiv în plen”, spunea Vicol.

„Cred că ar merita boxa dusă la Parchetul General”, a conchis Bogdan Chirieac.

