Vărul lui Gigi Becali, internat de urgenţă. Giovanni Becali are probleme grave de sănătate

Giovani Becali are probleme serioase de sănătate și trebuie să facă o operație de urgență. Vărul lui Gigi Becali a fost deja internat la Spitalul Floreasca din Capitală, scriu cei de la Fanatik.ro.

Conform sursei citate, Giovani Becali s-a internat pentru o operaţie la splină. Medicii îi vor efectua o splenectomie, după ce acesta a resimţit dureri în repetate rânduri.

Cum perioada de transferuri s-a terminat în campionatele din Europa, Giovani Becali are acum timpul necesar să aibă grijă de sănătate.

Giovani Becali, bolnav de Covid-19

În luna octombrie a anului trecut, Victor și Giovanni Becali au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Ei au evitat contactul cu alte persoane, iar starea lor de sănătate a fost stabilă, potrivit surselor Pro Sport.

„Astea-s urmările pandemiei. Sper că nu va mai continua mult. Aud că va ține până la sfârșitul verii viitoare. Stăm cu măști, trăim cu asta. E cea mai periculoasă răceală. Să-i zicem gripă. E foarte periculoasă”, zicea agentul de jucători, potrivit Digi Sport.

Giovani Becali, poveste de viață. De ce s-a dat italian

Giovani Becali a povestit la România TV, alături de Victor Ciutacu, despe aventura fugii sale din România și cum a cerut azil politic în Germania.

Iată o parte din interviul acordat pentru România TV:

GIOVANI BECALI - Din 75 nu am mai fost în țară. Asta pentru că...la Frankfurt pentru că în momentul în care am cunoscut-o pe nevastă-mea am adus-o la Frankfurt și i-am spus...după ce i-am spus că nu sunt Giovani, că sunt român, că cutare și nu știu ce...și am adus-o în Frankfurt, unde eu cerusem azil politic atunci - Ea a zis că dacă ne combinăm și continuăm împreună și facem un copil, vreau să-l nasc în Germania. I s-a părut altfel Germania decât Franța, unde ea studia.

Victor Ciutacu - Soția ta studia în Franța în momentul în care...?

GIOVANI BECALI - Da, în Franța. La Paris...Sorbona.

Victor Ciutacu - Și te-ai dat și tu ceva student?

GIOVANI BECALI - Eu m-am dat italian... m-am dat Giovani, că așa am rămas Giovani. Dacă-i spuneam de România...și de ...poate nu știa femeia. Știa, probabil, făcând facultatea la Paris, știa unde-i România, dar...Ceaușescu, Securitate, cutare, nu știu ce...în sfârșit. Îi dau telefon nevesti-mii în Germania și îi spun "Mami, ia dă drumul la CDF, RDF ceva, vezi ce e la nemți..."...E ceva..E Revoluție, mami, hai că mergem în România . Visam eu să merg în România? Deci nevastă-mea, din 84 până în 90, 6 ani venea de 2 ori pe an acasă, cu copiii, la casa aia bătrânească, stil vagon.

GIOVANI BECALI - Eu eram plecat, fugit..Am cerut azil politic în Germania. Aveam pașaport, "reisedokumente", dar cu care aveam timp nelimitat de stat în Germania, ca un neamț, numai că nu aveam dreptul să votez. Dar acolo îți scria "alle länder" "außer Rumänien". În afară de România. Cum veneam aici, cum mă înhățau. Și după Revoluție...am venit la Frankfurt, l-am sunat pe frati-miu să sune avocații, să vadă..."Nu mai ai, mă , nimic, am vorbit cu avocații, am luat o foaie, bum.." Și am venit în primăvară, tot le promisesem alor mei că mașina cu care o să mă întorc nu o să intre pe porțile unde băga unchi-miu Moskvich-ul și tata Dacia..Am venit cu un Mercedes 560..și când am deschis porțile, a intrat mașina, dar nu intrau și oglinzile, a trebuit să le trag de un buton. "Uite, bă, nebunul..a promis că nu o să intre mașina lui și așa s-a întâmplat.", potrivit România TV.