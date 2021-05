Variantele COVID au fost renumite cu litere grecești

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a decis că variantele de COVID au nevoie de noi nume, pentru a putea fi diferențiate, astfel că a fost anunțat un nou sistem de numire a acestora. OMS va folosi caractere grecești pentru a numi variantele de COVID descoperite n țări precum Marea Britanie, India sau Africa de Sud. De exemplu, varianta din Marea Britanie a fost denumită Alpha, cea din Africa de Sud Beta, iar cea din India este asociată literei Delta, informează BBC.

OMS a argumentat că acest mod de numire va simplifica discuțiile despre coronavirus, iar pe viitor va elimina din stigma pe care noua maladie o poartă. La începutul acestei luni guvernul indian a criticat denumirea variantei B.1.617.2 a coronavirusului „varianta indiană”, cu toate că OMS și nici o altă autoritate publică nu au aprobat această denumire.

„Nicio țară nu ar trebui să fie stigmatizată pentru descoperirea și raportarea unei noi variante”, a postat pe Tweeter Maria Van Kerkhove, lider al departamentului tehnic COVID-19 din cadrul OMS. Aceasta a cerut ca în continuare oamenii de știință să rămână vigilenți, să descopere și să raporteze noile variante.

