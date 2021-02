Potrivit datelor INSP, România are 136 de cazuri de infectare cu noua variantă britanică descoperite în 499 de secvențieri (27,3% rată de confirmare, n.r.). Cele mai multe cazuri au apărut la persoane de peste 25 de ani, însă două cazuri au apărut la copii cu vârsta de sub un an.

Din nefericire, călătoria în Marea Britanie este citată ca motiv pentru doar 5 cazuri, echivalentul a 4%. O treime din cazuri au avut contact cu alte persoane infectate cu noua variantă britanică. Cum multe cazuri de infecție cu noua variantă nu au legături epidemiologice, se „denotă circulația deja intensă a variantei B.1.1.7 a SARS-CoV-2 în comunitate”, notează INSP. Astfel, sunt șanse ca varianta britanică a virusului să se răspândească în toate județele țării.