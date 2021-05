”Problema vânzării terenurilor la străini este o problemă extrem de importantă. Conform Constituției, România este stat național, unitar, indivizibil etc. Nu se pune problema unei astfel de consecințe constituționale, dar lucrurile pot fi interpretate prin vânzarea terenurilor. Prin urmare, FSDPR intervine și căutăm să înțelegem în concret care sunt riscurile. Teritoriul național este un obiectiv de o importanță capitală pentru orice stat. Ca atare, Federația, compusă din polițiști investiți cu exercițiul autorității publice, au în responsabilitate apărarea drepturilor constituționale ale cetățenilor. Se pune întrebarea: Care este riscul/vulnerabilitatea în acest caz?”, este problema ridicată de Christian Ciocan.

”1. Din punctul nostru de vedere, în acest moment, așa cum sunt prevăzute prevederile legale ajunse în spațiul public, constatăm următoarea stare de fapt: Se pune problema de a nu se vinde teritoriul străinilor, doar că persoana fizică, proprietara acestui drept, al pământului, poate să îl vândă oricui crede de cuviință.

2. Există situații în care pământurile sunt cumpărate de persoane juridice care, ulterior, sunt la rândul lor infuzate cu capital străin sau preluate. Acest fapt aduce la situația anterioară, la preluarea pământurilor de persoane fizice/juridice, de persoane străine chiar dacă acele pământuri sunt vândute inițial către o persoană fizică cu capital românesc. Agricultura este un domeniu foarte important și face parte din siguranța națională. Ei bine, deoarece lucrurile trebuie să fie clar prevăzute, noi am identificat câteva soluții.”, a menționat Ciocan.

Limită la suprafețele care ajung în proprietatea străinilor

”Dreptul preemptor al statului trebuie să fie clar specificat în lege. După familie, statul să aibă drept preemptor de grad 2, adică să poată să fie vândut terenul doar către stat. O altă soluție este următoarea: Suprafețele care pot fi puse în vânzare, să fie plafonate la un anumit nivel! Și aici este o problemă pentru că ceea ce faci cu 500 de hectare în Ardeal, unde poți să ai o fermă cu 500 de capete, în zona de sud nu are aceeași importanță în contextul în care însămânțezi primăvara și recoltezi toamna. Și aici trebuie făcută o distincție clară, dar nu de cei care nu se pricep, ci de specialiștii din Ministerul Agriculturii.”, a declarat Ciocan.

”Cei care cumpără terenuri ajung să le plătească din subvenții de la stat”

”În plus, am mai identificat o situație. Știm că fermierii sau cei care lucrează pământul în arendă sunt subvenționați de către stat prin fonduri europene. Or, cei care cumpără terenuri ajung să le plătească din subvenții de la stat. Și aici este un risc. Prin urmare, toate aceste chestiuni pe care noi, FSDPR, le-am identificat le propunem spre analiză ministrului Agriculturii, Adrian Oros. Ministrul are tot sprijinul nostru pentru identificarea celor mai bune soluții pentru țară. Domnul Oros este un om care are cunoștință de cauză, un specialist în domeniu, precum îl vedem noi. Mai mult, prin această solicitare a Federației va înțelege că statutul de ministru este pus în valoare și de faptul că o Federație sindicală este preocupată de acest subiect de interes național și care, mai mult, îi oferă tot sprijinul. Așadar, așteptăm ca domnul Oros să formuleze un punct de vedere”, a explicat Ciocan.

Micii producători, abandonați

'Mai constatăm că se spune mereu 'Cumpără produse românești'. De asemenea, constatăm că micul producător nu a fost încurajat de-a lungul timpului. Magazinele de cartier sau din localități au subcombat, rând pe rând, tocmai pentru că marile lanțuri din domeniu, cu capital străin, au fost amplasate fix în mijlocul orașelor. În loc să fie amplasate la periferia orașelor și dacă cetățeanul vrea să cumpere de acolo, nu are decât să meargă. În acest fel, ar fi putut să fie protejați micii producători, piețele sau chiar oamenii de afaceri cu livrarea cu amănuntul. Și acest lucru îl punem în atenția ministrului Oros și a secretarului de stat pentru o atentă analiză și formularea unor soluții.”, a spus Ciocan.

Rezervele de stat

”Am mai identificat o situație și am discutat-o cu oameni care se pricep. Prin rezervele de stat, România plătește chirie producătorilor care trebuie să asigure anumite cantități de produse indispensabile pentru situații limită, calamități. Ei bine, așa cum omenirea a evoluat, considerăm că se pot găsi soluții, în sensul în care să avem depozite mari cu cantități uriașe de grâu, de exemplu, din care să se facă pâine la un moment dat. Pâinea aceasta care este refrigerată ar ocupa un spațiu mult mai mic. Poți să ai 16 milioane de pâini care să îți asigure necesarul pe primul moment și apoi să trăiești mai departe pentru că statul plătește chirii acelor producători cu depozite uriașe. Doar că producătorii respectivi trebuie să asigure în orice moment cantitatea, dar el nu are aceeași cantitate pentru că o poate vinde, rula. Și această chestiune o supunem atenției Ministerului Agriculturii.”, a spus Ciocan.

Cum poate fi ajutat micul producător

”S-a pus deseori problema protejării micului producător. Ar putea fi subvenționat producătorul pentru construirea unor depozite în gospodăriile/fermele proprii astfel încât producția de roșii, cartofi, etc., să fie menținute în depozitele sale și să nu fie vândute deoarece vedem de multe ori că sunt nevoiți să le vândă pe nimic sau le aruncă la animale. În condițiile date, Ministerul Agriculturii ar putea gândi proiecte reformatoare care să facă bine statului român. Propunem aceste soluții tehnicienilor, oamenilor care se pricep. Noi nu facem politică, dar de-a lungul timpului am auzit declarații politicianiste care au făcut rău țării (exemplu cu cormoranii etc.) S-a ajuns ca micii producători să fie pulverizați, să dea faliment, iar lanțurile mari au acaparat piața.”, a spus Ciocan.

Solicitări către ministrul Oros

”Ca Federație, îi solicităm Ministrului Agriculturii, Adrian Oros, să comunice ce măsuri de eficientizare vede pentru că agricultura este la pământ. Am văzut dezastre și toată lumea se plânge. Am observat miniștrii care, după ce s-au lăudat pe la televizor, au venit și cu declarații demagogice. Atenție! Nu ne referim la politică! Vrem ca oamenii care se ocupă acum de Agricultură, adică tehnicienii să identifice soluții! Sperăm că ministrul va începe o reformă cu adevărat. Îi adresăm o întrebare publică: Câți oameni există în aparatul central al Ministerului? Ce fac acești oameni și de ce măsuri ar fi nevoie pentru eficientizarea activității lor? Sunt întrebări pertinente pe care le adresăm ministrului și echipei domniei sale dacă dorim să facem agricultură.”, a spus Ciocan.

'Trebuie să avem o agricultură performantă!”

”Ministrul trebuie să facă reforma chiar cu propria structură. În acești ani, noi am văzut dezastre, declarații din bancurile cu bulă, de parcă agricultura se conduce pe hăhăieli. Au stârnit râsul oamenilor, dar și oprobiul public pentru că nu s-a văzut nimic concret. România are un imperativ! Trebuie să avem o agricultură performantă! Acest lucru contribuie la independența statului! Ne punem la dispoziția oricărei structuri, cu toată experiența noastră, nu în agricultură, ci pe chestiuni tehnice, care țin de pregătirea noastră profesională. Polițiștii nu doar aplică sancțiuni, ci au diferite specializări. Precizăm că nu ne implicăm unde nu cunoaștem, ci sesizăm chestiuni de nivel de bun simț!” a concluzionat Christian Ciocan, pentru DC News.

