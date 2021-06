Val Vâlcu, Anca Murgoci Scutaru şi Roxana Neagu, jurnalişti DC News, premiaţi de UZPR

Distincţiile primite de către cei trei vin ca o confirmare a modului în care au înţeles să-şi îndeplinească misiunea de a le transmite cititorilor DC News cele mai bune ştiri, comentarii şi analize. O echipă în jurul căreia redactorii DC News lucrează zilnic pentru a vă oferi informaţiile de care aveţi nevoie.

„Acest premiu mă onorează foarte mult, mai ales că l-au primit nume mari din presa românească, nume de la care noi, cei mai tineri, avem multe de învăţat. Premiul este pentru toata echipa DCNEWS pe care, de nouă ani, o coordonez alături de Roxana Neagu. Fiecare om din echipa DCNEWS merită acest premiu. Mulţumim şi cititorilor DCNEWS care sunt alături de noi zilnic, de un deceniu. Rămâneţi alături de noi”, a declarat Anca Murgoci Scutaru.

„Sunt Roxana Neagu, redactor al site-ului dcnews.ro de nouă ani, iar premiul pe care l-am primit astăzi este unul care ma onorează și ma responsabilizează. Deși pe diplomă e numele meu, nu este doar a mea, ci a oamenilor care au avut încredere în mine în acești nouă ani de activitate, a echipei pe care am reușit s-o formez la dcnews.ro și a Ancăi Murgoci, care astăzi se află alături de mine aici, cu care am mers umăr la umăr timp de nouă ani ca doi alergători care nu au vrut să ajungă la Finish. Premiul ne confirmă că ceea ce facem facem bine și ne motivează să mergem înainte. Vă mulțumesc!”, a transmis Roxana Neagu.

***

Evenimentul, devenit tradiție pentru UZPR, se află la a șaptea ediție. În cadrul larg al acestei celebrări de breaslă s-au decernat premiile „Eminescu Ziaristul” și alte distincții importante acordate unor personalități din spațiul public românesc, care s-au remarcat prin activitatea și performanțele culturale, științifice sau civice. Decernarea Premiilor „Eminescu Ziaristul” se află la a noua ediție.

Evenimentul „Ziua Ziaristului Român” a fost punctat și susținut cu moment literar-muzicale

UZPR – singura uniune de creație și utilitate publică a breslei jurnaliștilor din România – a ales această dată (28 iunie) ca fiind emblematică pentru importanța pe care ar trebui să o aibă profesia de jurnalist în România, întrucât 28 Iunie 1883 a fost ziua în care Mihai Eminescu a fost scos cu forța din viața publică și băgat în cămașa de forță. A fost ziua în care, practic, presa a fost arestată, Eminescu fiind, la momentul acela, cea mai puternică voce publică.

Această zi neagră a presei românești se suprapune nefericit cu o altă zi funestă a istoriei noastre: 28 iunie 1940, ziua în care s-a pus în aplicare Tratatul Ribbentrop-Molotov (23 august 1939), iar armata și administrația română au fost nevoite, sub amenințarea războiului, să se retragă dincoace de Prut.

Iată de ce data de 28 iunie, respectiv Ziua Ziaristului Român, reprezintă, pentru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, nu o zi triumfală a presei și a jurnalismului, ci o zi canonică, de reculegere și reflecție asupra propriei meniri profesionale și a propriei istorii. Căci – istoria a dovedit-o! – presa poate fi arestată iar granițele pot fi modificate peste noapte.

Sub aceste auspicii s-a desfășurat, ca în fiecare an, Ziua Ziaristului Român, luni, 28 iunie 2021, la Studioul „Horia Bernea” de la Muzeul Țăranului Român.