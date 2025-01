Val de atacuri în SUA. Un al treilea a avut loc în New York. Bogdan Chirieac, ipoteză îngrijorătoare: Sunt coordonate

SUA au fost zguduite de mai multe atacuri sângeroase în ultimele zile. Primul atac a avut loc în New Orleans. Martorii oculari au descris că petrecerea de Revelion s-a transformat în șoc și groază, atunci când un vehicul a intrat într-o mulțime pe strada Bourbon din New Orleans. Au murit cel puțin 10 persoane și alte zeci au fost rănite.

Al doilea a avut loc miercuri dimineața. Un vehicul Tesla Cybertruck, camioneta mărcii lui Elon Musk, a explodat în faţa hotelului Trump din Las Vegas, omorând o persoană şi rănind uşor alte şapte.



Cel puțin 10 oameni au fost împușcați în faţa unui club din Queens, New York







Al treilea atac a avut loc tot miercuri, în New York. Cel puţin 10 persoane au fost rănite prin împuşcare în faţa unui club de noapte din Queens.

Poliţia a primit relatări despre mai multe persoane împuşcate într-un spaţiu de evenimente din Queens miercuri seară, la ora locală 23:18, a declarat şeful de poliţie Philip Rivera.



Nouăzeci de persoane se aflau în interiorul clădirii, care era la capacitate maximă, a spus Rivera, potrivit Agerpres. Afară era o coadă de 15 persoane care aşteptau să intre în spaţiu când trei sau patru bărbaţi s-au apropiat şi au deschis focul.



Zece persoane au fost împuşcate, toate cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, a adăugat ofiţerul de poliţie. Şase dintre răniţi sunt femei şi patru sunt bărbaţi, a spus el. Ei au fost duşi la spitale din zonă cu răni care nu le pun viaţa în pericol. Conform informaţiilor poliţiei, cel puţin 30 de focuri de armă au fost trase în direcţia grupului. Suspecţii de sex masculin au plecat pe jos şi apoi au fugit cu o maşină cu plăcuţe de înmatriculare din afara statului, a detaliat poliţia.

Bogdan Chirieac: În opinia mea cele trei atacuri sunt coordonate

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre aceste atacuri din Statele Unite ale Americii și a lansat o ipoteză îngrijorătoare.

"După multă vreme avem atacuri teroriste pe teritoriul SUA, asta în ciuda unor măsuri de securitate excepționale, în ciuda departamentului de Homeless Security, în ciuda unor tehnologii copleșitoare, iată că în continuare pot să aibă loc atacuri teroriste coordonate, fiindcă în opinia mea cele trei atacuri: New Orleans, Las Vegas și New York sunt coordonate, nu s-ar fi întâmplat practic în același timp.

Cel mai puternic mesaj mi se pare cel de la Las Vegas, în care în fața hotelului lui Donald Trump sare în aer o Tesla Cybertruck , o mașină produsă de companiile lui Elon Musk. Și, într-adevăr, are dreptate, dacă ușile de sticlă nu s-au spart fiindcă explozia a fost direcționată în sus înseamnă că și-au ales greșit mașina, e adevărat, dar totuși simbolul există, deci mă aștept și cred că se așteaptă toată lumea ca atacatorii să-și revendice atacul pentru că au fost atacuri gen kamikaze, și în New Orleans, și cel care a avut probleme și a murit, înțeleg că e unul dintre teroriști, să vedem în New York - s-ar putea să fie altceva, dar vom afla detalii în perioada următoare. În orice caz America a avut un An Nou însângerat și, într-adevăr, iată, felul în care administrația democrată a condus lucrurile nu a fost un succes, asta și după eșecul Secret Service care a permis un atac reușit asupra lui Donald Trump", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Cine va deconta evenimentele tragice din SUA

Întrebat cui servește un astfel început de an pentru epoca Trump, Bogdan Chirieac a spus: "Nu decontează Donald Trump această acțiune și aceste atentate, nu le decontează Trump, le decontează administrația Biden în momentul acesta. Nu servește în niciun caz lumii civilizate, să știți, e un moment de îngrijorare peste tot.

Să vedem cum vor reacționa bursele după astfel de atacuri fiindcă exista această opinie că America se poate apăra, atacurile pot fi descurajate, dar uită că până și America are breșe de securitate și breșe majore. Ca să complotezi un atac coordonat în trei orașe mari, simboluri din SUA, nu s-a întâmplat într-un orășel din Montana, nu, sunt toate orașe mari din diverse state americane care au un impact global, fără doar și poate. Cine nu a auzit de Las Vegas și New York?".

