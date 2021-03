Vaccinare COVID-19. Valeriu Gheorghiță: După 1 aprilie va fi vizibil tipul de vaccin din fiecare centru

După 1 aprilie va fi vizibil tipul de vaccin care va fi administrat la un anumit centru, a anunțat Valeriu Gheorghiță, în direct la B1 TV.

Întrebat dacă atunci când vor cunoaște tipul de vaccin care urmează să fie administrat, persoanele vor încerca să evite centrele de vaccinare care utilizează serul AstraZeneca, medicul a răspuns:

Nu acest lucru ne-ar putea crea probleme ci mai degrabă faptul că putem să schimbăm destinația unui centru adică tipul de vaccin alocat unui centru în funcție de livrări, în sensul în care dacă o companie nu îți livrează, nu vei ține un centru gol care are oameni în lista de așteptare. O să aloc un alt vaccin de unde am stocuri suficiente și atunci omul când știe că s-a programat pentru un tip de vaccin și eu în următoarea perioadă schimb acel vaccin pentru că nu mai am stocuri, aici trebuie transmis un mesaj către toate persoanele din lista de așteptare că s-a schimbat tipul de vaccin. Deci mai degrabă acest lucru ne încurcă".