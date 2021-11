România ar putea renunța la vaccinul AstraZeneca. Gheorghiță, noi informații despre vaccinarea copiilor de 5-11 ani

"Avem confirmarea că, pe 25 noiembrie, Agenţia Europeană a Medicamentului va face recomandarea de autorizare. Probabil că, pe 26 noiembrie, Comisia Europeană va autoriza vaccinul de la compania Biontech-Pfizer pentru a fi administrat la grupa de vârsta 5-11 ani. Cred că, la jumătatea lunii decembrie, şi vaccinul de la compania Moderna va primi recomandarea de autorizare pentru grupa de vârstă 6-11 ani. Dozajul pentru grupa de vârstă 5-11 ani este de 10 micrograme într-o schemă de administrare cu două doze la interval de 21 de zile", a spus Valeriu Gheorghiță.

"Noi am început pregătirile pentru organizarea logistică a campaniei de vaccinare, în sensul organizării cabinetelor de vaccinare atât în unităţi sanitare, cât şi în centrele de vaccinare din afara unităţilor sanitare şi, de asemenea, optimizarea platformei de programare şi a Registrului Electronic Naţional de Vaccinare. La acest moment - situaţia preliminară legată de numărul de cabinete de vaccinare adresate copiilor cu grupa de vârsta 5-11 ani - sunt identificate aproximativ 45 de cabinete în unităţile sanitare şi 135 în centrele unde, în momentul de faţă, se foloseşte vaccin de la compania Biontech-Pfizer", a mai spus Gheorghiță.

Miocardita, reacție adversă la copii

"Miocardita este o inflamaţie a muşchiului cardiac care nu este specifică vaccinării împotriva Covid-19. Ea este regăsită ca potențială reacție adversă şi la alte tipuri de vaccinuri şi care este cauzată de mai mulţi agenţi infecţioşi, virali, bacterieni, parazitari. Are cauze multiple. În mod particular pentru vaccinurile împotriva COVID 19, la vaccinurile pe bază de ARN mesager, la persoanele cu vârsta sub 30 de ani şi mai ales persoanele de gen masculin există o frecvenţă mai crescută decât frecventa întâlnită în populaţia generală după administrarea dozei 2. Timpul de apariţie este de 2-3 zile de la administrarea dozei 2, dar există o supraveghere de până la 28 de zile.

Cele mai multe cazuri raportate au fost în primele şapte zile. Evoluţia a fost uşoară în toată cazurile, durata de spitalizare a fost de 2-4 zile. Frecvența este rară, este raportată la 1 până la 5 cazuri la 100.000 de doze administrate. Este important să se facă o monitorizare corectă a persoanei care se prezintă cu semne care ar putea să ridice această suspiciune. Există un pachet de trei semne: durerea toracică, durerea în piept, palpitaţii, senzaţia de oboseală. Toate aceste lucruri ridică suspiciunea de miocardită", a spus coordonatorul CNCAV.

"Miocardita după infecţia cu SARS-CoV 2 este mult mai frecventă decât miocardita raportată după vaccinarea împotriva COVID-19. Apare la copil atunci când dezvoltă acel sindrom inflamator multisistemic care poate să ducă la afectare cardiacă în cel puţin jumătate din cazuri. Frecvența acestui sindrom este între 1 şi 6 cazuri raportate la 10.000 de infecţii. Se instalează undeva între săptămâna 2 şi săptămâna 6 după trecerea prin boală. Nu este nevoie de o evaluare particulară pentru această grupă de vârsta faţă de ceea ce cunoaştem, un examen clinic prin care să ne asigurăm că nu are febră copilul la momentul prezentării, să identificăm celelalte eventuale situaţii care necesită precauţie, cum ar fi un istoric de reacții alergice", a mai spus Valeriu Gheorghiță.

România ar putea renunța la vaccinul AstraZeneca

"În cadrul ședinței CNCAV de săptămâna precedentă în unanimitate s-a luat decizia de a propune Ministerului Sănătății să renunțăm la vaccinul AstraZeneca din ianuarie 2022. Flacoanele sunt cu 10 doze și procentul de doze care sunt sacrificate este foarte mare”, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare.

852.031 de doze de vaccin AstraZeneca au fost folosite de la începutul campaniei de vaccinare din România.

Vaccinul Pfizer, eficacitate durabilă la adolescenţii de 12-15 ani

Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anunţat marţi că vaccinul său anti-COVID-19, dezvoltat în parteneriat cu compania germană BioNTech, a dovedit o protecţie ridicată şi îndelungată într-un studiu clinic de fază 3 realizat pe adolescenţi cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, informează Reuters şi DPA.

Schema de vaccinare cu două doze de vaccin Pfizer-BioNTech (30 de micrograme per doză) a prezentat o eficienţă de 100% împotriva COVID-19 măsurată într-un interval cuprins între cea de-a şaptea zi şi primele patru luni după administrarea celei de-a doua doze.

Profilul de siguranţă a fost în general similar cu cele furnizate de alte studii clinice ale vaccinului Pfizer-BioNTech, întrucât medicii nu au constatat motive de îngrijorare privind siguranţa serului în grupa de vârstă 12-15 ani în primele şase luni după administrarea celei de-a doua doze.