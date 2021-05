USR PLUS, propunere de subprefect pe masa lui Cîțu, după scandalul Rașcovici. Cine e Claudiu Nemeș

Biroul Național al partidului ar fi ținut ținut cont de faptul ca poziția revine USR Alba, astfel propunerea biroului județean USR Alba a fost luată în considerare în detrimentul propunerii PLUS Alba, Mihai Ionele.

Potrivit lui Beniamin Todosiu, deputatul USR-PLUS de Alba, Biroul Național USR a decis în ședința de ieri ca postul de subprefect să fie ocupat de Claudiu Nemeș, scrie ziarulunirea.ro. Propunerea va fi înaintată primului ministru pentru a face numirea.

A treia oară, cu noroc?

Claudiu Nemeș este astfel cea de-a treia propunere a USR-PLUS pentru postul de subprefect al județului Alba, după două „încercări” neîncheiate cu succes sub forma lui Marius Nicoară și a lui Viorel Rașcovici.

”Am 31 de ani și sunt născut și crescut în Cugir, orașul de la poalele Drăganei. După finalizarea cursurilor Școlii Generale Nr. 3 Cugir, am absolvit Colegiul Național ”David Prodan”, profilul științe sociale. La vârsta de 19 ani am pornit pe drumul dezvoltării profesionale și pe cel al antreprenoriatului în orașul care a deschis drumul spre libertate în 1989, înscriindu-mă la Facultatea de Mecanică, în cadrul Universității Politehnice din Timișoara. Aici am fost „contaminat” definitiv cu spiritul Timișoarei: civism și libertate. Lucrez în mediul privat și în 2017 am decis să fac pasul spre politică devenind membru USR.”, este descrierea pe care și-o făcea Claudiu Nemeș a oferit-o, când a candidat anul trecut la alegerile parlamentare.

Scandalul Rașcovici

Fostului prefect de Alba, Viorel Rașcovici, i s-a dat un ultimatum din partea USR. I s-a cerut demisia, altfel urmând a fi demis. În cazul său, problema a fost cu privire la diplomat pentru studii superioare, care nu ar fi recunoscută de minister și în baza căreia ar fi luat, cât timp a fost polițist cu o funcție de conducere, spor de studii superioare. După o lungă controversă, el și-a dat demisia, iar noul nume decis este Claudiu Nemeș, nume care a fost înaintat pe masa premierului Florin Cîțu.

