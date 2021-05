Ursula von der Leyen anunță primele sancțiuni împotriva Belarusului

Un program de investiţii european de trei miliarde de euro destinat Belarus va rămâne îngheţat până când această ţară va reveni la democraţie, a anunţat, luni, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reprezentanta Uniunii Europene a promis un răspuns „foarte puternic” al Uniunii împotriva regimului lui Aleksandr Lukaşenko, după deturnarea unui avion la bordul căruia se afla un opozant faţă de regimul belarus.



„Va fi un răspuns foarte puternic pentru că este un comportament scandalos. Lukaşenko şi regimul său trebuie să înţeleagă că aceasta va avea consecinţe grave”, a afirmat Ursula von der Leyen, înaintea unui summit european la Bruxelles care va dezbate în special sancţiunile împotriva Belarus. „Vom exercita presiuni asupra regimului până când acesta va respecta în cele din urmă libertatea media, libertatea de exprimare şi libertatea de opinie”, a subliniat ea. Aceste noi măsuri ar putea viza persoanele implicate în aterizarea forţată a avionului Ryanair, precum şi întreprinderi şi entităţi economice care îi finanţează pe conducătorii ţării şi sectorul aerian belarus, a detaliat şefa executivului european.

Jurnalistul apare într-un video postat pe Twitter, în care face mărturisiri din centrul de detenție. „Bună ziua, numele meu este Roman Protasievici. (...) Mă aflu în centrul de detenție nr. 1 al orașului Minsk. Vreau să anunț că nu am nicio problemă de sănătate cu inima sau cu alte organe. Atitudinea forțelor de ordine față de mine este corectă și conform legii. Chiar acum colaborez cu anchetatorii și dau declarații privind organizarea protestelor în orașul Minsk”, spune Roman Protasevici, potrivit Mediafax.

Jurnalist şi activist, Roman Protaşevici a creat Nexta, o platformă cu 1.7 milioane de urmăritori. El a părăsit Belarus în 2019, după criticile la adresa guvernului lui Alexander Lukaşenko. Pentru cei din afara Belarusului, numele lui Roman Protasevici era necunoscut până duminică. Acum este însă comparată situaţia lui cu a lui Navalnîi, iar liderii mai multor state îi cer eliberarea.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD