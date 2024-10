Uraganul Milton face prăpăd în SUA. Nou bilanț al morților - Video

Citește și articolul - Americanii au golit rafturile magazinelor în așteptarea uraganului Milton. Panică în Florida - Foto / Video în articol

Bilanţul morţilor în urma uraganului Milton a ajuns la cel puţin 15 oameni, scrie CNN, în urma unui nou deces anunțat în comitatul Polk din statul Florida, la est de Tampa. Astfel, bilanţul morţilor este următorul: 6 morți în comitatul St. Lucie, 2 morți în Pinellas, 4 morți în Volusia, 1 mort în Citrus, 1 mort în Hillsborough, 1 mort în Polk.

Sursa citată menționează faptul că peste 2,6 milioane de consumatori din Florida sunt în continuare fără curent electric. La două săptămâni după trecerea devastatorului uragan Helene, care a omorât cel puţin 237 de persoane, dintre care 15 în Florida, a venit rândul lui Milton să facă prăpăd. Milton a atins uscatul pe coasta de vest a Floridei, aproape de Siesta Key din Sarasota, potrivit Centrului american pentru uragane (NHC).





Oraşul costier Sarasota, aflat în vestul peninsulei, şi-a reluat activităţile ieri dimineaţă, când rezidenţii au ieşit din casele lor pentru a vedea amploarea distrugerilor. Crengi de copaci şi panouri de semnalizare rutieră s-au prăbuşit pe unele străzi. "Cred că am avut multă şansă", a zis o locuitoare din Sarasota, Carrie Elizabeth. "Vom avea nevoie de mult timp pentru a curăţa zona, dar totul ar fi putut fi mult mai rău", a mai spus ea.



Mai la nord, în oraşul Saint Petersburg, situat în Golful Tampa, uraganul Milton a smuls acoperişul stadionului local de baseball şi a cauzat prăbuşirea unei macarale.

