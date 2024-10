Americanii au golit rafturile magazinelor în așteptarea uraganului Milton. Panică în Florida - Foto / Video în articol

Citește și - Peste 1 milion de americani, privați de electricitate după trecerea uraganului Helene

Uraganul Milton a fost inclus în categoria 5, nivelul maxim pe scara Saffir-Simpton va ajunge miercuri în statul american Florida, deja afectat de trecerea distrugătoare a uraganului Helene la sfârşitul lunii septembrie, transmite AFP.



Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite a anunţat luni că Milton a fost inclus în categoria uraganelor de categoria 5 - nivelul maxim pe o scală cu cinci niveluri. "S-a intensificat rapid", trecând în doar câteva ore de la categoria 3 la nivelul maxim al acestei scări.

Acest nou uragan stârneşte multe îngrijorări în statul Florida, dar şi în celelalte regiuni din sud-estul Statelor Unite, la mai puţin de două săptămâni după trecerea devastatorului uragan Helene.

"Nu am mai avut parte de o lovitură directă atât de puternică de peste un secol. Am avut o mulțime de alarme false şi, astfel, locuitorii din regiunea noastră, Tampa Bay, s-au învăţat să nu se mai teamă atât de mult, dar Helene i-a trezit pe toţi la realitate. Am avut valuri de maree de până la doi metri, dar pot spune că în tot timpul petrecut aici, în oraşul Tampa, nu am văzut niciodată asemenea pagube. Cu Helene şi Milton s-a ajuns la un cu totul alt nivel", a spus Jane Castor, primarul oraşului Tampa, statul Florida.

Americanii au format cozi lungi la benzinării, unele stații rămânând fără combustibil, scrie BBC. De asemenea, au apărut fotografii în mediul online în care se poate observa cum rafturile unor magazine au fost golite.Totodată, traficul este blocat în proporție de 90%, școlile sunt închise, iar locuitorii fac tot ce pot pentru a-și baricada casele.

Foto Captură X M. Usman Maqbool Bhutta

Home Depot in Tampa is a madhouse with gas cans and generators flying off the shelves as MAJOR Hurricane Milton takes aim on the western peninsula of Florida. Milton will likely reach Cat 5 status later today. #milton @accuweather @theScantman pic.twitter.com/fmfhOYYIDu