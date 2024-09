Un bărbat s-a filmat plimbându-se cu caiacul prin casă, după prăpădul făcut de uraganul Helene - VIDEO în articol

Un bărbat s-a filmat în timp ce se plimba cu caiacul prin casă după ce uraganul Helene i-a inundat locuința din Tampa, Florida. Matt Heller a declarat pentru CNN că inițial a crezut că nu va fi afectat de furtună, dar apoi nivelul apei a crescut brusc.



„Furtuna a început foarte încet și apoi, dintr-o dată, locuiesc pe apă aici. A venit furtuna și de atunci a crescut și a crescut”, a spus el.



Un videoclip pe care l-a postat pe rețelele de socializare l-a arătat vâslind printr-o cameră pe un caiac violet, în timp ce plantele, electrocasnicele și mobilierul pluteau în jurul lui.

„A fost planul meu de evadare în cazul în care lucrurile devin periculoase. Avem două caiace. Nu credeam că o să am nevoie de el în camera mea de zi”, a mai spus acesta.



Bărbatul a spus că a mai avut parte de inundații acasă, dar acesta este „cea mai mare inundație” pe care a avut-o vreodată. Heller s-a descris ca fiind un „om tipic din Florida”, care a trecut prin mai multe furtuni de-a lungul vieții sale.

@mattfromhornblasters.com Hurricane Helen Tampa Florida Matt Heller from Hornblasters.com house flooding ♬ Storm Coming - Once Monsters

Helene scade la categoria 2 de intensitate, dar rămâne periculos și pune vieți în pericol

Uraganul Helene are acum vânturi de 110 mph, conform actualizării de la ora 1 a.m. ET de la Centrul Național pentru Uragane (NHC). Se află la 10 mile sud-vest de Valdosta și se deplasează rapid spre nord-est. Chiar dacă a scăzut la categoria 2 de intensitate, continuă să producă vânturi catastrofale care acum predomină în sudul Georgiei.

„Aceasta este o situație extrem de periculoasă și care pune viața în pericol. Persoanele nu ar trebui să-și părăsească adăposturile și să rămână pe loc până la trecerea acestor condiții care pun viața în pericol. Când se află în ochi, oamenilor li se reamintește să nu se aventureze în calmul relativ, deoarece vânturile periculoase vor crește foarte repede când ochiul trece”, a avertizat NHC.



Alerte de inundații, schimbări de ultimă oră. Ședință de urgență la Guvern. ”Minute importante pentru a acționa”

Precizăm că probleme sunt și în țara noastră. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a avertizărilor meteorologice de COD GALBEN și COD PORTOCALIU transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), dar și a avertizării hidrologice realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Autoritățile au fost luate prin surprindere de noile previziuni pentru următoarele zile, în condițiile în care Guvernul se aștepta ca Dunărea să intre în România la debit ridicat abia la începutul lunii octombrie. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News