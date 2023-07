„Scăderea demografică este o tendință foarte clară, nu e de ieri sau de azi. Noi am avut, în ultima perioadă, mai ales în acest ultim an, pentru că am trecut prin crizele de care știe toată lumea, o activitate, aș putea spune, chiar agresivă de promovare, în locuri în care nu fusesem. În primul rând, am acoperit toată regiunea noastră, ne-am dus și în județele vecine din afara regiunii. Noi am făcut târg educațional inclusiv în Ucraina, acum câteva luni - am fost acolo cu mai mulți oameni, am adunat câteva sute de absolvenți și am mers în zona Izmail, la 20 de kilometri dincolo de Dunăre. Avem, în plus, o legătură strânsă cu colegii din Odesa, dar acolo nu ne puteam duce pentru că era riscul foarte mare. În acest moment stăm cu 22%-25% mai bine decât în perioada similară a anului trecut.

Universitatea Dunărea de Jos are 14 facultăți, 13000 de studenți la licență, master, doctorat și 10000 de studenți în activitățile de perfecționare, reconversie profesională, deci toate activitățile care ne aproprie de viața economico-socială, mai repede și mai bine decât cele clasice. Noi suntem o universitate comprehensivă, acoperim toate domeniile - avem inginerii foarte dezvoltate, medicină și farmacie, facultăți socio-umane, științe economice, drept și științe administrative”, a povestit rectorul, în platoul DC News TV.

