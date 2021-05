Uniunea Artiştilor Plastici din Galaţi, 70 de ani de existenţă

Misiunea organizatorii expoziției nu a fost deloc ușoară, dată fiind bogăția zestrei culturale a ”titanilor” care, cu penelul, dalta sau penița au cucerit noile dimensiuni ale expresiei artistice.

”UAP Filiala Galați s-a înființat în anul 1951 din inițiativa și la insistențele unui grup de artiști din zona Galați – Brăila, pictori, sculptori, graficieni de o incontestabilă valoare. Artiști ca: Nicolae Mantu, Lola Schmierer Roth, Mihai Gavrilov, Gheorghe Naum, Emilia Dumitrescu, Elena Hanagic etc. au menținut constant o vie și interesantă activitate expozițională coagulată în timp ca o constantă culturală de prestigiu menită de a atrage atenția oficialităților, criticilor de specialitate, colegilor de breaslă, publicului”, a arătat Gheorghe Andreescu, președintele UAP Galați.

O selecție a unor lucrări din patrimoniului Muzeului de Artă Vizuală Galați vine să ne prezinte măcar o parte dintre artiștii și lucrările care au dat strălucire Uniunii Artiștilor Plastici de la Dunărea de Jos.

”Marcarea deceniilor de existență a mișcării artistice din Galați vine să sublinieze integrarea fenomenului plastic din zona Dunării în conștiința elementului receptor – publicul. Nu întâmplător am luat ca reper Dunărea, pentru că fenomenul plastic gălățean inundă spațiul românesc, dar are repercusiuni europene așa cum are și emblematicul fluviu”, a explicat Dan Basarab Nanu, directorul Muzeului de Artă Vizuală Galați.

Dincolo de lucrările reunite pe simeze, merită să amintim că Uniunea Artiștilor Plastici Galați a fost și este unul dintre nucleele de identitate ale comunității locale. Membrii filialei se număr printre cei care au dat viață Muzeului de Artă Vizuală, Liceului de Artă sau Facultății de Arte, veritabile axe de definire a Galațiului drept centru cultural de prim rang, scrie viata-libera.