Un urs a devastat casa fostului primar din Tușnad, în căutare de hrană. A furat mâncarea din lada frigorifică

Casa aparține lui Gyorgy Jozsef, fost primar în Tușnad Sat.

"A intrat prin spate, s-a apucat de o ladă frigorifică. Bineînțeles că a distrus tot ce a avut în cale. A desfăcut lada, a mâncat tot ce-a putut și a scos afară tot ce putea. După aceea, pe unde a intrat a și ieșit. Aici, în Tușnad Băi nu este o raritate. În fiecare seară vine ursul. Intră și la restaurante și în casele oamenilor și peste tot. E pus gard electric la tomberoane, iar ursul caută pe la case dacă nu poate acolo. În media s-a vorbit mult. Acum se spune că nu se poate împușca ursul, poate vor să facă animal domestic din urs. În Germania nu are loc, ei zic că n-au nevoie de urși. În Europa, doar România trebuie să țină toți urșii că așa ne-am angajat politic. De ani de zile facem plângeri, nu se întâmplă nimic. Așa e legea românească. Legea românească e de vină. Din păcate, nu eram acasă. Am fost plecați, iar dimineață când am venit, am găsit ce se vede. Nu era nimeni în casă," a declarat Gyorgy Jozsef.

Sâmbătă, bărbat atacat de urs la Barajul Vidraru

Un bărbat a fost atacat de un urs în zona Barajului Vidraru. Vicitima s-a ales cu răni pe mâini, dar a reușit să ajungă la echipajul SMURD care fusese alertat.

Potrivit reprezentanților ISU Argeș, bărbatul are aproximativ 50 de ani și a fost rănit la nivelul antebrațului.

Bărbatul susține că a fost atacat de urs, în zona Barajului Vidraru.

El a sunat la 112 și s-a deplasat singur spre ambulanța SMURD trimisă în misiune.

Echipajul medical l-a îngrijit și l-a transportat la spital.