Un tânăr autodidact a transformat 200 de lire în 200.000 de lire, într-un singur an, investind în companii

Un tânăr autodidact de doar 19 ani a reușit să transforme 200 de lire în peste 200.000 de lire în doar un an, cu ajutorul tranzacțiilor la bursă. Venind dintr-o familie defavorizată, acesta are ca obiectiv susținerea financiară a alor săi.

Conform The Sun, britanicul Adam Mlamali a învățat singur cum să tranzacționeze acțiuni cu ajutorul videoclipurilor de pe YouTube. „Eu eram foarte interesat de spațiul cosmic când am început pentru că voiam să devin astronaut când eram copil. Am fost un investitor timpuriu pentru Virgin Galactic, iar acest portofoliu a fost cel mai profitabil pentru mine. Am avut profit de peste 100% la final”, a transmis el.

„Dacă știi compania în care investești și te documentezi înainte să bagi banii, vei avea o investiție de 10 ori mai valoroasă fiindcă știi că poți să aplici și pentru altă companie, nu te-ai bazat pe nimeni, doar tu ai gândit”, a mai spus tânărul. Acesta a explicat că dacă nu știi în ce companie investești, mai bine ții banii fiindcă în acel moment este „doar un joc de noroc”.