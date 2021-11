Un somn de peste doi metri a fost pescuit la Galați (VIDEO)

O poveste pescărească sută la sută adevărată, "scrisă" de un gălățean pasionat de pescuit, a avut loc, în urmă cu câteva zile, în apropierea Cotului Pisicii, o porțiune a Dunării din apropiere de Galați. Mihai Boșneagă a reușit să scoată din Dunăre un monstru de aproape doi metri și jumătate lungime. Bărbatul a spus pentru Viața Liberă că nu se află la prima captură de acest fel, însă mărturisește că este pentru prima oară când a eliberat un somn de asemenea dimensiuni impresionante.

Poveștile despre "monștrii" capturați din apele Dunării nu sunt o raritate printre pescarii gălățeni. Totuși, puțini dintre ei pot dovedi că întâmplările respective s-au și petrecut aievea. Unul dintre aceștia este Mihai Boșneagă, un gălățean pasionat de pescuit care, în urmă cu o săptămână, a avut parte de o captură cu totul neașteptată.

"Două zile, adrenalina nu a dispărut din corpul meu"

"Peștele a fost prins în apropierea Cotului Pisicii și eliberat după vreo doi kilometri, undeva mai în amonte, mai ferit de plasele pescarilor comerciali. Drillul (acțiunea de a scoate peștele din apă, după ce acesta a mușcat - n.r.) în sine a durat cam 35 de minute, dacă nu chiar mai mult. Un sfert de oră, peștele nu s-a ridicat de pe fund. A refuzat să colaboreze. Dacă nu aveam și motor electric la barcă, să pot efectua drillul, numai din lopeți nu cred că reușeam. Ca momeală, în cârlige, am avut un caras cam de 20 de centimetri. Pur și simplu, s-a ridicat la sunetul produs de clonc. Întâmplarea a făcut că, până să ajungă la momeala mea, nu a găsit altceva interesant de mâncare și atunci a înghițit carasul fără să mai stea pe gânduri. A mușcat de parcă ar fi fost carasul și montura lui, la mine nu s-a gândit deloc. Este cea mai mare captură a mea, de până acum, la clonc. Două zile, adrenalina nu a dispărut din corpul meu", povestește Mihai Boșneagă.



Somnul scos, după zeci de minute de chin, din apele tulburi ale fluviului, măsura 2,45 metri lungime și avea o greutate de aproape 100 de kilograme. Cel mai probabil, era o femelă, iar pentru ca un pește din această specie să ajungă la asemenea dimensiuni are nevoie de 20-25 de ani.



"Se apropie luna februarie-martie, când ar trebui să depună icre. Era păcat să nu-i fi dat drumul. E cel mai mare somn eliberat de mine. Acum opt ani, la spinning, am prins un somn de 2,57 metri lungime. E recordul meu. Am apucat atunci să-l și cântăresc: avea 110,2 kilograme, în luna februarie, când era deja vlăguit, trecuse prin iarnă", își amintește Mihai Boșneagă, pescarul în vârstă de 53 de ani.

"O captură impresionantă"

Adrian Alexandru, directorul AJVPS Galați, recunoaște că este vorba despre o captură impresionantă.



"Ultima captură de același calibru a fost acum vreo trei ani, când un domn pensionar, într-o zonă pe care foarte mulți pescari o cunosc, a prins un exemplar de vreo 170 de kilograme. E bine că pescarii gălățeni se mai pot bucura de astfel de capturi, atât timp cât braconajul, pe acest sector de Dunăre, este în floare. Cred că pescarul a procedat foarte corect eliberând somnul capturat, reușind astfel să aducă un plus echilibrului din natură. Dacă acest pește era femelă, era în perioada de reproducere și atunci vom mai avea milioane de exemplare care vor ajunge la aceeași greutate", a explicat Adrian Alexandru.



În 2017, un pescar din Franța a prins un somn de 2,74 metri, doborând astfel recordul mondial precedent pentru această specie de pește.