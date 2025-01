Un șofer din Japonia este blocat de marți într-o groapă ce a apărut deodată pe șosea: Situație extrem de periculoasă - Foto / Video

Vezi și - Nou simbol util pentru șoferi pe Google Maps: De ce trebuie să fii atent la ”Z”



Autorităţile nu au mai reuşit de marţi după-amiază să intre în contact cu bărbatul de 74 de ani, victima gropii enorme care s-a format într-o zonă industrială din suburbiile nordice ale capitalei Tokyo. În ciuda eforturilor lor, salvatorii întâmpină dificultăţi deoarece pereţii gropii sunt deosebit de instabili, transmite AFP.





"Este o situaţie extrem de periculoasă", a declarat joi după-amiază Tetsuji Sato, şeful staţiei locale de pompieri, la o conferinţă de presă organizată la locul accidentului.



În interiorul gropii "vedem apă subterană", iar solul "continuă să se erodeze", a precizat el. "Plănuim să construim un punct de plecare dintr-o locaţie mai sigură, astfel încât să putem trimite utilaje grele", a spus Sato.

Sursa foto - Platforma X NewsWatch Plus PH

