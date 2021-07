Un pastor din SUA își amenință credincioșii că îi va da afară din biserică dacă vin cu masca la slujbă / VIDEO

Un predicator din Tennessee își impune un mandat anti-mască. Acesta cere întregii sale comunități de credincioși să nu poarte masca la slujbă. În caz contrar, cei care vor refuza vor fi dați afară din biserică.

Potrivit presei locale de știri Lexington Herald, pastorul Greg Locke le-a spus enoriașilor de la Biserica Global Vision Bible din Nashville că nu li se va permite să participe la slujbă dacă vor avea masca de coronavirus.

„Dacă vei purta mască, îți voi cere să pleci”, a spus Locke enoriașilor săi în timpul predicii sale duminicale din 25 iulie. „Nu negociez aceste jocuri democratice în această biserică”.

A look at our Live crucifixion scene. IT IS FINISHED. #GoodFriday2020 pic.twitter.com/UFbgtriu4q