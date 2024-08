Un nou tronson de drum se închide pentru un an. Reparații pe drumul național

În jurul datei de 1 septembrie vor începe lucrările de reparații la Viaductul Grămătic, pe DN10 Buzău - Braşov, anunță Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău. Intervența va presupune circulaţia alternativă a vehiculelor pe o singură bandă pentru o perioadă de 12 luni.

"Lucrări de reparaţii curente Pod pe DN10, km 90+265(88+808) peste Valea Grămătic la Lunca Jariştei"



La sediul DRDP a fost semnat, joi, contractul pentru "Lucrări de reparaţii curente Pod pe DN10, km 90+265(88+808) peste Valea Grămătic la Lunca Jariştei".



"Câştigătorul licitaţiei contractului cu o valoare de 13.199.831,38 cu TVA, Luconsa BM SRL, are la dispoziţie 12 luni de la Ordinul de începere a lucrărilor pentru finalizarea obiectivului. Pentru asigurarea siguranţei traficului rutier pe DN 10, contractul prevede: amenajare teren, lucrări de semnalizare rutieră pe timpul execuţiei, lucrări de reparaţii la suprastructură, lucrări de reparaţii la infrastructură, lucrări de reparaţii la rampele de acces, lucrări de reparaţii la racordările cu terasamentele.

Pe timpul lucrărilor, traficul rutier se va desfăşura alternativ, pe o singura bandă, semaforizat

Extrem de important, mai ales pentru tranzitul de vehicule grele, Viaductul Grămătic a fost construit în anul 1983, are o lungime de 168,30 metri, cu parte carosabilă de 8 metri şi este încadrat în starea tehnică IV. Pe timpul lucrărilor, traficul rutier se va desfăşura alternativ, pe o singura bandă, semaforizat", transmite într-un comunicat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău, citat de Agerpres.



Conform DRDP, după semnarea contractului, constructorul va urma să întocmească studiul de management al traficului cu scopul aprobării restricţiilor rutiere necesare a fi impuse înainte de startul lucrărilor de reparaţii.

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat, pe 31 iulie, când se redeschide circulația pe Valea Oltului. Ministrul a mers la şantierul de pe Valea Oltului, alături de premierul Marcel Ciolacu. ”Progresul de la 50%, cam unde eram săptămâna trecută, suntem aproape de 75%, deci suntem în grafic. Săptămâna viitoare avem termenul maxim de 9 august când se va redeschide circulaţia. N-am niciun fel de motive în acest moment, nici eu, nici domnul director Pistol, nici ceilalţi colegi să nu credem că se va respecta acest termen. Au lucrat foarte bine, s-a lucrat în această perioadă consistent, dovadă că s-a ajuns în aceste 3 săptămâni la aceste procente de 75%", a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Despre decizia închiderii circulației pe Valea Oltului, în timpul zilei, Sorin Grindeanu a declarat: ”N-a fost simplă decizia. Sigur, primul impuls, îţi vine să spui nu, să se amâne, aşa cum s-au făcut lucrurile de fiecare dată în România. Mai spun o dată: amânarea lucrărilor în această lună, de la început de iulie, cred că 8 iulie s-a închis traficul, până în 9 august, săptămâna viitoare, ar fi însemnat o întârziere de un an şi penalităţi de 80 de milioane de lei. Eu mulţumesc pentru suport, am explicat foarte bine primului ministru şi v-am şi spus asta, care sunt argumentele pentru care e nevoie să facem această închidere de trafic. Primul ministru a înţeles, am avut şi suportul său şi am avut suportul în primul rând al celor care au lucrat, pentru că degeaba închideam dacă nu mergeau foarte bine şi nu făceau acest progres. Sper să nu fie cu deochi şi ultima săptămână să se desfăşoare în acelaşi ritm, astfel încât, aşa cum am spus, săptămâna viitoare termenul maxim, cel anunţat de noi de 9 august, să se redeschidă traficul, să fie respectat acest termen”. Vezi mai multe detalii aici!

