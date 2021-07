„Ca redactor șef al revistei „Puffy și prietenii, alături de prieteni iubitori de copii și tineri, tinere talente, am dorit să materializăm un vis spre bucuria tuturor celor prezenți în paginile revistei și a publicului cititor, indiferent de vârstă” scrie Magdalena Băcescu.

Din sumar:

Spicuim din sumarul noului număr al „Puffy și prietenii” și găsim consemnată Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret. Articolul semnat de prof. met. Magdalena Băcescu este însoțit de un mesaj al președintelui International Association of Theatre for Children and Young People ( ASSITEJ) în care se face referire la bogăția extraordinară a talentului, creativității, rezistenței, adaptabilității, perseverenței și determinării artiștilor care au găsit noi modalități de a se întâlni cu publicul în perioada pandemiei. De asemenea, găsim consemnat că pe 2 aprilie a fost sărbătorită Ziua Internațională a Cărții pentru Copii – „o sărbătoare dedicată amintirii celui mai îndrăgit autor de povești și basme: Hans Christian Andersen, de la a cărui naștere s-au împlinit 216 ani.” Ziua Pământului, care a avut loc tot în prier, dar pe 22, este și ea consemnată cu mesajul „SOS Planeta Albastră”. Și da, ar trebui să ținem seama în acțiunile noastre care au ca efect distrugerea resurselor naturale și a mediului, de avertismentul pe care ni-l dau copii, care vor să aibă o viață pe care s-o trăiască în siguranță pe această planetă numită Pământ, pe care ne aflăm doar în trecere și pe care trebuie s-o o ocrotim ca pe cel mai de preț bun care ni s-a dat.

Revista atinge toate domeniile de interes pentru copii

Desigur că nu lipsesc recomandările de lectură venite din partea celor mici. Eleva Ilinca Ivanciu de la Școala Gimnazială 179 București, recomandă cartea „Șarpe & Porumbel” de Shelby Mahurin, iar colega ei, Roana Anamaria Roșcan, recomandă „Harry Potter” de J. K. Rowling.

Un fragment dintr-un roman numit „Rege peste cadavre”, apărut la Editura Minela sub semnătura elevei Andreea Ana-Maria Bogdan dă culoare următoarelor pagini. Apoi, prezentarea unui profesor cu har: doamna Iuliana Dinu, care din dragoste pentru cei mici scrie fabule și poezii pentru ei.

Rubrica de povești primite de la prieteni este și ea delicioasă. Gabriela Panait, o elevă în vârstă de numai șapte ani scrie despre „Balerina Angelica” pe care a și desenat-o foarte frumos. Maria Cristina Alexandru, cu patru ani mai mare, a trimis povestea „Vulpea și cocoșul”, iar frații Amalia și Christian Andrei au scris „Prietenia” a cărei învățătură este: „întotdeauna să-ți ceri scuze dacă ai greșit, să-i ajuți pe cei aflați în nevoi și să nu uiți de cei mai buni prieteni ai tăi.” Parcă mai putem spera când citim așa cuvinte și când știm că printre noi se află oameni ca Magdalena Băcescu și Ștefan Apostol care se îngrijesc să-i scoată în relief, să ni arate și să ne invite să credem în cei mici și în ceea ce ne transmit. Petrică a trimis „Bunica, mutul și măgarul”, iar Maria Teodora Lulea elucidează

„Cazul oii albastre”.

Interesantă și rubrica de curiozități, unde Andra Ioana Tăriceanu, de la Școala „Sfântul Nicolae” din București împărătește „50 de curiozități pe care probabil nu le știai”. Știați, de pildă, că omizile au 12 ochi? sau că broaștele beau apă prin piele? Dar sigur nu credeți că o persoană obișnuită râde de 10 ori pe zi. Despre lumea dinozaurilor a scris Mihai Petre Panait, iar Din tainele Astronomiei ne-a explicat Roșcan Alexandru Sebastian. Valentin Vasiliu face istoria risotto. Voi cum recunoașteți un risotto? Ei bine, aflați că e format din patru elemente centrale: legume sotate, stoc (supă din diferite legume sau cărnuri), condimente și orez italian. Și pentru că arta culinară se îmbină cu cea muzicală, Riana Parnescu dezvăluie secretele „Next Star”.

Alte articole ne oferă informații despre depresie, călătorii sau deslușesc secretele unor fotografii reușite. De asemenea, Andra Stancu încântă cititorii „Puffy și prietenii” cu poemele sale. Pentru ca revista să aibă chiar tot ce este de interes pentru un copil, realizatorii au consacrat spațiu și celor mai bune filme animate din 2021. În altă ordine de idei, mediatorul școlar Marilena Ban analizează școala online și școala cu prezență fizică în contextul particular și cel general al învățământului românesc. Analiza n-ar fi fost întreagă fără opiniile foarte multor elevi care își împărtășesc astfel experiențele din pandemie.

Ștefan Apostol a scris despre „Voluntariat și implicare directă în campanii de prevenire” trăgând un semnal de alarmă: „nimic nu este mai important decât Viața”. Spațiu este alocat și Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității din Cadrul direcției Generale de Poliție a Municipiului București, unde comisarul șef Florin Liviu Bejan, șeful Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității semnează un articol în care laudă inițiativa „Puffy și Prietenii” și Radio Vocativ de a face emisiuni care au ca scop conștientizarea prevenției în rândul copiilor.

Despre Ana-Maria Mărgean, în vârstă de 11 ani, fetița-ventriloc, câștigătoare la „Românii au Talent” 2021, a scris un amplu articol Ștefan Apostol din debutul căruia aflăm ce este ventrilohismul, adică arta de a arunca vocea – „de a vorbi astfel încât să pară că sunetul provine de la distanță.”

În final, redacția face apel la cei interesați să devină redactori, mini-reporteri sau fotografi ai revistei să scrie la adresa povestileluipuffy@gmail.com și să-și trimită creațiile pentru a apărea în următorul număr. Asta nu e tot, căci în fiecare sâmbătă ștrengărița Puffy îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari la Radio Vocativ România (radiovocativ.com) în fiecare sâmbătă de la ora 19.00, cu noi povești interesante. Mai mult, Puffy le lansează invitația de a deveni ei înșiși realizatori de radio. Pentru cei interesați să-și publice cărțile, Editura Minela se arată deschisă în a le da o mână de ajutor.

Felicitări tuturor celor implicați și mai ales frumosului cuplu format din actorii Magdalena Băcescu și Ștefan Apostol, neobosiți iubitori de oameni și artă.