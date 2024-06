Un nou gigant va pune stăpânire pe magazinele de la colț, în competiție cu Mega Image. Unde se extind polonezii de la Żabka

Firma speră să aibă un total de 200 de magazine în țară până la sfârșitul anului, adăugându-se celor peste 10.000 de magazine pe care le are deja în Polonia. Żabka se extinde pe piața românească după ce a preluat pachetul majoritar în compania locală de distribuție DRIM Daniel Distribuție FMCG – o afacere de familie de 30 de ani, evaluată la 516,6 milioane lei (103,8 milioane euro) – la începutul acestui an, scrie Notes from Poland.

Acum a deschis primul său magazin de proximitate în București. Funcționând sub brandul Froo, magazinul este în faza pilot și este disponibil doar pentru un anumit grup de clienți de testare, într-o formulă pe care firma o numește "friends&family".

„Această soluție ne va permite să răspundem și mai bine așteptărilor consumatorilor din piața locală, precum și să testăm facilitățile din magazin. Ritmul ulterior de dezvoltare a rețelei în România va depinde de rezultatul fazei de testare.” a declarat compania.

În ultimii ani, Żabka – "broasca mică" tradus din poloneză – a cunoscut o creștere rapidă. Anul trecut, firma a sărbătorit deschiderea magazinului cu numărul 10.000. Acestea sunt operate de peste 7.500 de francizați.

În anul 2021, compania, care din 2017 este deținută de CVC Capital Partners din Luxemburg, a susținut că aproape o treime din populația Poloniei trăia la mai puțin de 300 de metri de un magazin Żabka.

Anul trecut, Żabka a devenit, de asemenea, cel mai mare operator de magazine autonome – adică fără casieri – din Europa, după lansarea lanțului său de magazine Żabka Nano. Camerele detectează automat ce articole iau cumpărătorii de pe rafturi, iar aceștia sunt taxați la ieșire. În paralel cu creșterea rapidă, Żabka a fost și criticată în Polonia pentru modul în care tratează francizații și pentru exploatarea unei lacune legale care îi permite să opereze duminica, în ciuda unei interdicții de comerț introdusă de guvernul polonez.

În timpul fazei de testare a magazinelor sale Nano, firma a deschis pentru scurt timp unul în străinătate, într-o fabrică Tesla din Berlin care angajează mulți muncitori polonezi. Lanțul a operat anterior și în Cehia, dar în 2010 și-a vândut operațiunile acolo gigantului britanic de retail Tesco.

