Un membru al Parlamentului de la Londra a apărut cu bebelușul la o ședință. Ce i-au transmis colegii

Un deputat britanic susține că „trebuie să fie posibil ca politica și educația să se amestece” după ce i s-a spus că nu poate sta în Camera Comunelor cu fiul ei de trei luni, transmite BBC. Stella Creasy, din partea laburiștilor, a fost informată că este împotriva regulilor să aducă un copil la o dezbatere la Westminster Hall după ce a făcut acest lucru marți.

Ea a spus că aceasta a fost „o noutate pentru mine” după ce a participat și în trecut la dezbateri cu bebelușul și a cerut o revizuire. Camera Comunelor a spus că este „în legătură” cu deputatul Creasy.

Creasy a declarat pentru BBC că și-a adus în mod regulat fiul, pe care îl alăptează și înaintea lui pe fiica ei, în Camera Comunelor.

Dar, după ce s-a prezentat marți cu fiul ei la Westminster Hall, ea a primit un e-mail de la secretarul privat al președintelui unui comitet, Dame Eleanor Laing, care spunea că acest lucru nu este în conformitate cu regulile publicate recent privind „comportamentul și politețea”.

Viceprim-ministrul Dominic Raab a spus că are „multă simpatie” pentru deputatul Walthamstow, iar politicienii trebuiau să se asigure că „profesia noastră este adusă în lumea modernă...astfel încât părinții să poată jongla cu joburile pe care le fac pentru carieră și familie”.

Dar, deși a spus că un copil în Comune „cu siguranță nu mi-ar distrage atenția sau nu mă va împiedica să-mi fac treaba”, domnul Raab a spus că este sarcina autorităților Camerei să decidă „echilibrul corect”.

Deputatul laburist, care încurajează mai multe mame să intre în politică printr-o campanie numită This Mum Votes (Mamele votează - trad.), a distribuit e-mailul care i-a fost trimis pe Twitter.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL