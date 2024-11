Un întreg acoperiș al unei gari din Serbia s-a prăbușit. Opt persoane au murit - VIDEO

Update: Una dintre persoanele încă blocate era o fată de 14 ani, a precizat Dacic.

„Aceasta este o zi de vineri neagră pentru întreaga Serbie și pentru Novi Sad. Indiferent de faptul că această clădire a fost construită în 1964, vom insista ca cei responsabili pentru această tragedie să fie identificați”, a declarat premierul Milos Vucevic reporterilor.

N1 a declarat că reconstrucția clădirii a fost finalizată în această vară, dar că partea de acoperiș care s-a prăbușit nu a făcut parte din reconstrucție.

Update: „Este o operațiune de salvare extrem de dificilă care va mai dura câteva ore. Avem aproximativ 80 de salvatori din mai multe orașe care lucrează și utilaje grele”, a declarat Dacic, adăugând că încă două persoane se aflau sub dărâmături, dar erau în viață.

Biroul primarului din oraș a confirmat incidentul, dar nu a spus câte persoane au fost rănite.

Canalul de știri N1 a transmis că plecările trenurilor din acestă stație, aflată la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de capitala Belgrad, au fost oprite.

Știrea inițială: Opt persoane au murit și două spitalizate vineri, când o parte din acoperișul unei gări din orașul sârb Novi Sad s-a prăbușit, a precizat ministrul de Interne al Serbiei, Ivica Dacic, într-o declarație televizată.

Posturile locale de televiziune au arătat serviciile de urgență la fața locului, inclusiv personal medical care pregătea o targă în apropiere. Utilaje grele pentru îndepărtarea molozului erau, de asemenea, oprite în fața stației.

Presa locală a declarat că este posibil ca zeci de persoane să fi fost rănite, conform Reuters.

