Un copil dispărut a fost salvat de un jurnalist care transmitea de la fața locului

Un copil dispărut din Italia, care a petrecut 2 nopți singur în sălbăticie, a fost găsit de jurnaliștii care transmiteau informații de la fața locului, din Toscana. Nicola Tanturli, în vârstă de 2 ani și 3 luni s-a dovedit a fi sănătos, având doar o lovitură la nivelul capului, informează Sky News.

Unul dintre jurnaliștii aflați în teren l-a auzit pe Nicola plângând după mama sa, moment în care s-a deplasat spre locul de unde se auzea vocea copilului. Cel mic nu prezenta răni sau leziuni grave. Copilul s-a îndepărtat de casa sa dintr-o zonă izolată a munților Apenini în timpul nopții de luni.

Autoritățile locale, organele de ordine și mai mulți voluntari s-au grupat pentru a-l căuta pe cel mic. Și presa italiană a acordat o atenție specială cazului din regiunea toscană.

Au bătut clopotele bisericii

Clopotele bisericii din Palazzuolo sul Senio, în apropiere de Florența au bătut pentru găsirea micuțului. Nicola se afla la aproximativ o milă depărtare de casa sa.

Un jurnalist al postului de stat RAI aflat în teren parcurgea un drum de pământ spre casa familiei Tanturli, când a putut auzi scâncete ce veneau dintr-o prăpastie împădurită. Giuseppe Di Tommaso a avut inspirația de moment de a-l striga pe copil pe nume.

„Am început să strig Nicola ca să mă conving dacă ceea ce am auzit este chiar copilul. Apoi am auzit mama. Am început să repet mama, pentru că minorii de acea vârstă repetă cuvintele. Când am intuit că poate fi chiar Nicola, am coborât în prăpastie”, a declarat Di Tommaso.

Acesta a zis că cel mic putea fi văzut în prăpastie, pe partea opusă, însă cele 2 laturi ale ravenei era despărțite de o zonă densă, plină de tufe cu spini și ghimpi.

Carabinierii nu au crezut că cel mic a fost găsit

O mașină a autorităților ce trecea pe acel drum a fost oprită de echipa de televiziune, dar nu au crezut inițial că cel mic era în prăpastie, atât de aproape de casă. Tot în acea zonă își fac veacul multe animale, care pot fi confundate cu sunetele pe care le fac copii.

Comandantul carabinierilor, Danilo Ciccarelli, a coborât 25 de metri în prăpastie, așteptându-se să găsească o căprioară. Nu mică i-a fost mirarea când a dat acolo de Nicola, copilul pe care îl căutau. Ofițerul l-a verificat pe copil imediat, ieșind în evidență câteva zgârieturi și o lovitură la cap.

„A fost o mare bucurie să îl aduc înapoi mamei sale”, a declarat Ciccarelli.