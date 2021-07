Un cioban beat a reclamat la 112 că a fost muşcat de urs. Apelul a fost fals. Pedeapsa dacă suni abuziv

Bărbatul era sub influenţa alcoolului, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

'Echipa de prim răspuns a SPJ Salvamont Maramureş a ajuns în zona menţionată de cioban. Acesta a fost găsit şi prezenta zgârieturi, probabil provocate de căzături, fiind sub influenţa alcoolului. Poliţia şi Jandarmeria i-au verificat identitatea. I-a fost verificată starea de sănătate de colegii de la Ambulanţa Maramureş şi datorită faptului că nu prezenta probleme medicale a fost dus la stâna unde lucra, de echipa Salvamont, tocmai pentru a nu îl expune unor potenţiale viitoare probleme', a spus Dan Benga.

Potrivit acestuia, ciobanul a fost sancţionat pentru că a apelat fără motiv, prin 112, echipele de căutare - salvare.

Adulţii sună abuziv la 112, mai mult decât copiii





Serviciul de urgenţă 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori, în prima jumătate a acestui an. Cele mai multe astfel de apeluri s-au înregistrat în Olt, Gorj, Harghita, Ialomiţa şi Constanţa. În doar şase luni, un adult din Olt a sunat la 112 de 22.456 de ori, folosind două cartele SIM prepay.



Apelurile efectuate de acesta reprezintă peste 20% din numărul total al apelurilor din judeţ. Îngrijorător este faptul că sunt de zece ori mai mulţi adulţi care sună abuziv la 112 decât copii.



În perioada ianuarie - iunie 2021, conform statisticilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, numărul de urgenţă 112 a fost apelat de 4.896.261 de ori, dintre care mai mult de jumătate, 57,86% au reprezentat urgenţe (2.376.367), iar 42,14% non-urgenţe (2.063.122).



Din totalul apelurilor non-urgente înregistrate în primul semestru, un număr de 231.919 (11,24%) au fost apeluri abuzive. Sunt situaţiile în care, chiar dacă nu au o urgenţă reală, persoanele sună la 112 pentru a glumi, pentru a aduce injurii operatorilor sau apelează numărul de urgenţă fără a spune nimic.



Primele cinci judeţe în care s-au înregistrat cele mai multe apeluri abuzive:



Judeţul - Numărul total al apelurilor - Numărul apelurilor non-urgente - Procent apeluri non-urgente - Numărul apelurilor abuzive - Procent apeluri abuzive



Olt - 101.408 - 57.140 - 56,35% - 23.500 - 23,17%



Gorj - 72.170 - 46.442 - 64,35% - 14.622 - 20,26%



Harghita - 54.835 - 32.885 - 59,97% - 10.163 - 18,53%



Ialomiţa - 85.635 - 43.991 - 51,37% - 12.903 - 15,07%



Constanţa - 208.550 - 103.747 - 49,75% - 28.175 - 13,51%



Comparativ cu prima jumătate a anului 2020, apelurile abuzive sunt în uşoară scădere. În aceeaşi perioadă a anului trecut s-au înregistrat peste 311.000 de apeluri abuzive, reprezentând 13,96% din numărul apelurilor non-urgente. Cetăţenii înţeleg importanţa apelării responsabile a serviciului de urgenţă, însă există încă un număr mare de adulţi care sună abuziv la 112, în timp ce alte persoane au, cu adevărat, nevoie de intervenţia echipajelor de salvare.



Le reamintim cetăţenilor să sune la 112 doar când au cu adevărat o urgenţă, când sunt în pericol viaţa, proprietatea sau mediul.



Apelarea abuzivă a Serviciului de urgenţă 112 se pedepseşte cu amendă până la 2.000 de lei, iar dacă echipajele de intervenţie se deplasează în teren şi constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Afacerilor Interne.



* Apelarea abuzivă reprezintă apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie şi, de asemenea, se consideră apel abuziv, apelarea 112 pentru a aduce injurii operatorilor.



** Alertarea falsă este utilizarea intenţionată şi nejustificată a numărului 112 pentru alarmarea sau determinarea intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie, fără a fi înregistrată o urgenţă.



Sfaturi utile pentru cetăţeni:



1. Sunaţi la 112 doar când aveţi o urgenţă sau dacă cineva se află într-o situaţie de urgenţă. O situaţie de urgenţă este aceea în care este necesară intervenţia imediată a agenţiilor specializate - Ambulanţă, Poliţie, Pompieri, Jandarmerie - atunci când viaţa, proprietatea sau mediul sunt puse în pericol (incendii, accidente cu victime, persoane inconştiente, probleme medicale grave, agresiuni şi alte infracţiuni, inundaţii, tentative de suicid, tâlhării etc).



2. Blocaţi telefonul pentru a evita apelarea accidentală (dacă aţi sunat din greşeală la 112, rămâneţi pe fir şi informaţi operatorul că aţi apelat dintr-o eroare).



3. Cooperaţi cu operatorul 112 atunci când apelaţi serviciul de urgenţă. Răspundeţi cât mai corect la întrebările pe care acesta vi le adresează, spuneţi adresa cât mai exactă a evenimentului şi oferiţi toate detaliile despre ce s-a întâmplat. Întrebările pe care vi le adresează operatorul 112 sunt clare şi concise şi au ca scop acordarea ajutorului în cel mai scurt timp posibil. Cu cât sunt mai detaliate şi corecte informaţiile pe care le furnizaţi, cu atât mai repede vor putea ajunge echipajele la dumneavoastră.



4. Nu sunaţi la 112 pentru probleme non-urgente! Apeluri non-urgente reprezintă acele situaţii în care nu este nevoie de intervenţia imediată a echipajelor Ambulanţei, Poliţiei, Pompierilor sau ale Jandarmeriei. Apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viaţa unei persoane aflate în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel non-urgent, pe linie poate aştepta o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor!



5. Nu apelaţi numărul de urgenţă pentru a face glume, farse, pentru a adresa injurii operatorilor, pentru a solicita diverse informaţii care nu fac obiectul unei intervenţii de urgenţă (starea vremii, mersul trenurilor, ora exactă, date de contact ale autorităţilor etc.), conform unui comunicat STS.