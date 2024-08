Un bombardier strategic rusesc Tu-22M3 s-a prăbușit în Siberia / video viral

Ministerul rus al Apărării a declarat că un Tu-22M3 s-a prăbușit în regiunea Irkutsk în timpul unui zbor de rutină, potrivit Sky News.

Ministerul a raportat că echipajul s-a catapultat, avionul s-a prăbușindu-se într-o zonă pustie. Nu au fost provocate pagube la sol.

Potrivit informațiilor din Rusia, cauza ar fi fost o defecțiune tehnică. Canalele ruse Telegram au postat și fotografii și videoclipuri cu prăbușirea atentatului (vezi imaginile mai jos).

„Avionul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Nu există pagube la sol“, a declarat Ministerul.

Tu-22M3 este descris de designerul său, Tupolev, ca un bombardier cu rachete supersonice cu rază lungă de acțiune, care a fost creat pentru a distruge ținte maritime și terestre cu rachete ghidate și bombe aeriene.

Ucraina și aliații săi occidentali au susținut că Rusia a folosit frecvent aeronava pentru a bombarda Ucraina.

Londra și-a dat acordul pentru ca Ucraina să folosească arme britanice în Rusia, cu o condiție

Ucraina poate folosi arme britanice în operațiunile pe teritoriul Rusiei - dar restricțiile privind utilizarea rachetelor Storm Shadow cu rază lungă de acțiune sunt încă în vigoare, a declarat Ministerul Apărării al Regatului Unit.

Prezentând utilizarea livrărilor de arme, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că Ucraina are un „drept clar de autoapărare împotriva atacurilor ilegale ale Rusiei”.

„Am spus clar că echipamentul trebuie utilizat în conformitate cu legislația internațională”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Politica înseamnă că tancurile britanice, rachetele antitanc și alte echipamente militare date Ucrainei pot fi folosite în interiorul Rusiei.

Restricțiile privind utilizarea rachetelor Storm Shadow cu rază lungă de acțiune furnizate britanicilor, care pot fi utilizate numai în interiorul granițelor acceptate internațional ale Ucrainei, rămân în vigoare.

În ultimele două săptămâni, Ucraina a desfășurat cel mai mare atac asupra teritoriului suveran rusesc de la al Doilea Război Mondial, invadând regiunea Kursk.

Folosind roiuri de drone, artilerie grea și tancuri, Ucraina a susținut că a ocupat peste 1.000 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc în ultimele 10 zile.

Ucraina își extinde atacul în Kursk

Între timp, comandantul superior al Ucrainei spune că Kievul a înființat un birou de comandant militar în regiunea ocupată Kursk din Rusia.



Oleksandr Sîrski a spus că forțele ucrainene au ocupat până la 1,5 km de teritoriu în regiune în ultimele 24 de ore - și continuă să avanseze. De asemenea, Sîrski i-a spus lui Volodimir Zelenski într-un videoclip publicat de liderul ucrainean că forțele Kievului au avansat cu 35 km în regiunea Kursk de la lansarea atacului săptămâna trecută.



El a mai spus că Ucraina deține controlul asupra a 82 de aşezări.

