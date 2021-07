Un bărbat și-a propus să parcurgă 1.600 km într-un fel de roată pentru hamsteri, pe mare. „Urmați-vă visurile!”

Un bărbat care voia să alerge pe apă din Florida până în New York a eșuat pe plajele din apropierea locației de start, într-o construcție ca o roată pentru hamsteri. Potrivit BBC, bărbatul se numește Reza Baluchi și a spus că voia să parcurgă 1.600 kilometri spre Nord pentru a strânge bani pentru caritate.

În mod haios, bărbatul a parcurs doar 50 de kilometri la Sud față de punctul de plecare, orașul St. Augustine. Baluchi a avut parte de „complicații care l-au readus la mal”, dar s-a aflat în siguranță și nu are vreo parte a corpului vătămată, a spus șeriful din Flager County. După ce a fost descoperit, Garda de Coastă americană a venit să-l ajute pentru „a se asigura că ambarcațiunea și ocupantul respectă legea Gărzii pentru propria siguranță de acum înainte”.

Bărbatul aventurier a încercat să facă alte călătorii în construcția sa pe care o numește „bula” lui. În 2014, acesta a mai fost recuperat în apropierea orașului din care plecase, iar în 2016 situația s-a repetat în apropierea Palm Beach, Florida. „O să le arăt oamenilor că poți face orice îți propui. Nu ascultați pe nimeni! Urmați-vă visurile”, a mai declarat aventurierul.

