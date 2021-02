Un bărbat s-a predat polițiștilor din Sussex pentru a scăpa de oamenii cu care locuia

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, s-a prezentat în fața polițiștilor din Sussex, Marea Britanie, săptămâna trecută, sperând că va primi “pace și liniște”, scrie BBC.

Inspectorul Darren Taylor de la Poliția din Sussex, Marea Britanie, a postat pe Twitter un mesaj care a făcut furori.

„Pace și liniște! Bărbatul s-a predat echipei, ieri după-amiază, după ce ne-a informat că ar prefera să se întoarcă la închisoare, ca să nu mai petreacă timp cu oamenii cu care locuia”, a scris, pe Twitter, inspectorul Darren Taylor.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ