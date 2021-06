Un bărbat a găsit sub podeaua din sufragerie o fântână veche, o sabie și mai multe monede

Descoperirea bizară a avut loc în Marea Britanie, în urmă cu 10 ani. Colin Steer, în vârstă de 70 de ani, redecora când a observat o adâncitură sub covorul din sufragerie.

Bărbatul din orașul Plymouth s-a temut inițial că ar putea da peste un cadavru ascuns. Nu a fost vorba de așa ceva, ci de o fântână veche. Britanicul a consultat planurile casei și a realizat că fântâna ar putea data de aproximativ 500 de ani, conform Mirror.

De asemenea, Colin Steer a mai găsit o sabie veche și mai multe monede din perioada Medievală.

Steer a povestit că locuința sa a fost construită în 1895. El s-a mutat acolo în 1988 și, 'în urmă cu 10 ani, am început să reamenajăm camerele și schimbam parchetul când am observat o adâncitură în podea, în sufragerie'.

'Primul lucru la care m-am gândit a fost că cineva a îngropat un cadavru aici sau că avem o dolină. Am decis să sap în acel loc să văd despre ce este vorba', a afirmat el.

Fântâna din sufrageria lui Colin Steer nu va fi astupată, ci pusă în valoare.

Grandad finds ‘500-year-old well with medieval sword' hidden under his living roomhttps://t.co/omtjt523yB