Un bărbat a fost arestat pentru că...i-a zburat câinele

Un bărbat din India, utilizator înfocat de YouTube, a fost arestat de poliție, după ce și-a făcut câinele să zboare cu ajutorul unor baloane cu heliu. Patrupedului i-au fost legate mai multe baloane cu heliu de talie, iar YouTuberul a încercat să îl determine să se înalțe cât mai sus, scrie BBC.

Gaurav Sharma, în vârstă de 32 de ani a filmat un video pe care l-au urcat pe YouTube în care patrupedul său este înălțat cu mai multe baloane cu heliu. Câteva momente mai târziu, o persoană aflată la etajul doi al clădirii lângă care Sharma filma a ieșit și a prins câinele zburător. Acesta susține că a urmat toate măsurile de siguranță posibile, dar a șters filmarea mai târziu, din cauza reacției urmăritorilor săi. Filmarea a fost postată pe canalul său de YouTube și adunase 4 milioane de vizualizări.

YouTuberul a fost arestat de poliție, după ce mai multe plângeri au fost primite. Unul dintre reclamanți este organizația caritabilă People for Animals (PFA).

În imaginile ce au circulat în mod viral pe internet, Gaurav Sharma poate fi văzut cum stă pe o mașină, iar câinele său este legat cu mai multe baloane. La un moment dat îi dă drumul câinelui, iar acesta începe să zboare pentru scurt timp pe lângă o clădire, o persoană de la etajul doi prinzându-l. Urale pot fi auzite pe scurta filmare pentru cel care a prins câinele.

Sharma a postat mai apoi o altă filmare în care își cere scuze și în care le explică urmăritorilor săi că a luat toate măsurile de siguranță care ar fi putut fi luate. În același video postat, creatorul de conținut susține că s-a inspirat din cascadoriile făcute de alți YouTuberi cu animalele lor. În același timp i-a rugat pe privitori să nu se lase influențați de acțiunile sale din controversatul video și să nu repete ceea ce a făcut el. În continuare, acesta a afirmat că este un mare iubitor de animale și că îl iubește câinele, Dollar, foarte mult.

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



