Ultima țigară a unui soldat rus, înainte de a fi ucis de o grenadă lansată cu drona /video

Imaginile, publicate de ambele tabere în scopuri propagandistice, surprind momentul tensionat și finalul tragic al soldatului.

În videoclip, soldatul rus este văzut încercând să se ascundă într-un șanț, la câțiva metri de tranșeele ucrainene. O dronă a armatei ucrainene l-a detectat, iar în fața situației fără scăpare, acesta ar fi cerut permisiunea să-și aprindă o ultimă țigară înainte de inevitabilul sfârșit.

Soldatul, întins în ascunzătoarea sa, aprinde țigara și trage câteva fumuri adânci, privind direct în fața dronei care îl survolează. La scurt timp, drona lansează ceea ce pare a fi un explozibil, care îl rănește grav, lăsându-l sângerând.

After another assault, Russian invader hid in a ravine a few meters from our trenches.



The drone operator found him, mercifully let him smoke his last cigarette and finished the case.



❗️ I can't be 100% sure, but it's very likely he got the grenade for a reason (S-D?), let's…